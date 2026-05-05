Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα ταξίδι από Αθήνα για Πάργα με το ΚΤΕΛ για έναν 47χρονο άνδρα, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή εντός του λεωφορείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirustv.gr ο οδηγός διαπίστωσε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, όταν το ΚΤΕΛ είχε φτάσει στην Πάργα, πως ο 47χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.