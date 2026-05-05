Νέα διαδικασία για εξώσεις από 1 Μαΐου: Τι αλλάζει στο πλαίσιο – Οδηγός για ιδιοκτήτες
Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου – Όσα διευκρινίζει η ΠΟΜΙΔΑ
- Από 1 Μαΐου 2026, η διαταγή απόδοσης μισθίου μπορεί να εκδίδεται απότοποιημένους δικηγόρους χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, επιταχύνοντας τις εξώσεις κακοπληρωτών ενοικιαστών.
- Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει τον ενοικιαστή έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου για την απόδοση του ακινήτου.
- Η νέα διαδικασία μειώνει το φόρτο της Δικαιοσύνης μεταφέροντας απλές υποθέσεις σε πιστοποιημένους δικηγόρους και διασφαλίζει επαρκή χρόνο μεταστέγασης για τους ενοικιαστές.
- Η έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και περιλαμβάνει παράβολο 300€, ενώ ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη αναλαμβάνει την κατάθεση του φακέλου στο Πρωτοδικείο.
- Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα ανακοπής εντός 15 εργάσιμων ημερών και τουλάχιστον εξάμηνη αδιάθετη προθεσμία μεταστέγασης χωρίς έξοδα, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα νομικά κόστη της διαδικασίας.
Αλλαγές στο πλαίσιο της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου τέθηκαν σε ισχύ από την 1 η Μαΐου 2026. Πλέον δίνεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου από πιστοποιημένους δικηγόρους, χωρίς να είναι απαραίτητη πλέον η προσφυγή στα δικαστήρια με την κατάθεση αγωγής. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνονται οι διαδικασίες εξώσεων για κακοπληρωτές ενοικιαστές.
Η δυνατότητα κατάθεσης αγωγής δεν έχει καταργηθεί και μπορεί να την επιλέξει ο εκμισθωτής, σε περίπτωση που κρίνει ότι τον συμφέρει.
Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για ενημέρωση του ενοικιαστή έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου για την απόδοση του ακινήτου.
ΠΟΜΙΔΑ: Τι φέρνει για τους ιδιοκτήτες το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις
Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), σημειώνει πως η νέα ρύθμιση:
- Εξασφαλίζει στους εκμισθωτές ακινήτων ένα λογικό χρονικό πλαίσιο επανάκτησης της χρήσης των ακινήτων τους, τερματίζοντας μια κατάφωρη διαχρονική αδικία σε βάρος τους.
- Εξασφαλίζει στους ενοικιαστές μια εξάμηνη εκ του νόμου αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασής τους, με ευχέρεια δικαστικής παράτασής της αν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι.
- Απαλλάσσει τους δικαστές και γενικότερα τη Δικαιοσύνη από το φόρτο ενασχόλησης με απλές υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα, που δεν απαιτούν κάποια δικανική κρίση, μεταφέροντας και αυτό το αντικείμενο στην αρμοδιότητα των δικηγόρων.
- Εξασφαλίζει την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη συνέπεια στις μισθωτικές συναλλαγές, αποτελώντας σημαντικό μέτρο παρότρυνσης των ιδιοκτητών για διάθεση των ακινήτων τους στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης και εξομάλυνσης της αγοράς λόγω της αύξησης της προσφοράς κατοικιών.
Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου
Η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει επίσης τα 10 βήματα για τη νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου:
- «Οι εκμισθωτές που ενδιαφέρονται για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνονται στους δικηγόρους τους για την ανάθεση τέτοιων υποθέσεών τους, και όχι σε «πιστοποιημένους» δικηγόρους, όπως έχει δημιουργηθεί σε πολλούς η πεπλανημένη αυτή εντύπωση, δεδομένου ότι αυτοί ορίζονται απρόσωπα με αλφαβητική σειρά από τις Γραμματείες των Πρωτοδικείων της χώρας και εκ του νόμου δεν έχουν δικαίωμα να εκδώσουν διαταγή, όταν στην ίδια υπόθεση έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο και ως δικηγόροι.
- Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης οι δικηγόροι έχουν πλέον την επιλογή να χρησιμοποιήσουν και τη νέα διαδικασία έκδοσης της «Διαταγής Απόδοσης Μισθίου», η οποία ισχύει παράλληλα με την παλαιά, πλην όμως είναι ταχύτερη γιατί περιορίζεται η δυνατότητα μακρόχρονης δικονομικής παρέλκυσης της όλης διαδικασίας απόδοσης μισθίων ακινήτων.
- Οι νόμιμες προθεσμίες για την περίπτωση της μη πληρωμής ενοικίων παραμένουν αμετάβλητες: 15θήμερη εξώδικη προειδοποίηση και 20ήμερη προθεσμία εκτέλεσης της διαταγής, με ελάχιστη συνολική πρακτική διάρκεια διαδικασίας περί τους 3 μήνες, που προσαυξάνονται ανάλογα σε περίπτωση παρεμβολής εορτών ή θερινών διακοπών.
- Καθιερώνονται ευρύτατες προθεσμίες για την περίπτωση της απόδοσης λόγω λήξης της μίσθωσης: 3μηνη προθεσμία εξώδικη πρόσκληση απόδοσης και 2μηνη προθεσμία εκτέλεσης της διαταγής, ελάχιστη συνολική πρακτική διάρκεια 6 μήνες, άνευ υπολογισμού εορτών, διακοπών κλπ, ώστε οι μισθωτές να έχουν επαρκή χρόνο να οργανώσουν απρόσκοπτα την μεταστέγασή τους.
- Οι δικηγόροι των ιδιοκτητών θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα, ήτοι να συντάξουν την εξώδικη πρόσκληση απόδοσης του μισθίου που θα επιδώσουν με δικαστικό επιμελητή και εν συνεχεία το δικόγραφο της αίτησης και το σχέδιο της διαταγής απόδοσης και να καταθέσουν τον πλήρη φάκελο στη Γραμματεία του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου, που τώρα θα συμπεριλαμβάνει και παράβολο ύψους 300€ ως αμοιβή του πιστοποιημένου δικηγόρου που θα αναλάβει τη μελέτη του φακέλου και υπογραφή της διαταγής.
- Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου θα ορίσει με αλφαβητική σειρά του αρχικού γράμματος του επωνύμου τους, έναν δικηγόρο από τον κατάλογο των μελών του οικείου δικηγορικού συλλόγου που έχουν πιστοποιηθεί για έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου. Όταν ο κατάλογος εξαντληθεί θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία από την αρχή του. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα παρέμβασης είτε από τον διάδικο, είτε από τον δικηγόρο του, στον ορισμό ή το έργο του πιστοποιημένου δικηγόρου που θα επεξεργαστεί το φάκελο της υπόθεσης.
- Ο ορισθείς πιστοποιημένος δικηγόρος θα πρέπει εντός προθεσμίας 20 ημερών να ελέγξει την πληρότητα και νομιμότητα των εγγράφων του φακέλου και την πάροδο του διαστήματος προειδοποίησης του ενοικιαστή, και εφόσον όλα έχουν καλώς, να υπογράψει το κείμενο της διαταγής, στο οποίο ρητά θα αναφέρεται αφενός ότι αυτή θα μπορεί να εκτελεστεί μόνον μετά την πάροδο 20ημέρου ή διμήνου από την κοινοποίησή της, ανάλογα με το λόγο έκδοσής της, και αφετέρου ότι ο ενοικιαστής δικαιούται εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο.
- Το πρωτότυπο της διαταγής θα κατατεθεί από τον πιστοποιημένο δικηγόρο στη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, η οποία θα τη δημοσιεύει και θα εκδώσει τον εκτελεστό τίτλο της, που ονομάζεται «Απόγραφο», το οποίο θα παραλάβει ο δικηγόρος του εκμισθωτή αφού υποβάλλει σχετική αίτηση και καταβάλλει τα τέλη απογράφου. Ο δικηγόρος του εκμισθωτή θα εκδώσει αντίγραφο από το εκτελεστό απόγραφο, το οποίο θα το επιδώσει με δικαστικό επιμελητή στο μισθωτή, με εντολή να αποδώσει το ακίνητο εντός 20ημέρου από την κοινοποίησή του σε περίπτωση οφειλής μισθωμάτων και εντός διμήνου σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης.
- Αν ο ενοικιαστής χρειάζεται και άλλο χρόνο και ο εκμισθωτής δεν συμφωνεί, και στις δύο περιπτώσεις θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπως και προσωρινή διαταγή μη εκτέλεσης της απόφασης από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρμόδιου Δικαστηρίου, όπως μπορούσε να πράξει και μέχρι σήμερα, ζητώντας περαιτέρω παράταση του χρόνου απόδοσης για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο που μπορεί να πιθανολογήσει.
- Συμπερασματικά με τη νέα ρύθμιση, κατά τη λήξη μιας μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει από το νόμο και χωρίς καμιά ενέργεια ή δαπάνη του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες στη διάθεσή του για τη μετεγκατάστασή του. Έχει δηλαδή ο ενοικιαστής εξασφαλισμένο τουλάχιστον ένα πλήρες εξάμηνο, εγγυημένο αυτόματα από τον ίδιο το νόμο, και κυρίως αδάπανο για αυτόν, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να κάνει ο ίδιος την παραμικρή ενέργεια και να υποβληθεί στο παραμικρό έξοδο, σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη οποίος θα πρέπει, εξ αιτίας της παράνομης και αντισυμβατικής άρνησης του ενοικιαστή του να του αποδώσει το ακίνητό του, όπως έχει υποχρέωση, να επιβαρυνθεί με τις αμοιβές του δικηγόρου του και του δικαστικού επιμελητή καθώς και το παράβολο του πιστοποιημένου δικηγόρου, ποσά που συνήθως δεν έχει καμιά δυνατότητα να εισπράξει από τον ενοικιαστή».