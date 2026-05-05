Νέα διαδικασία για εξώσεις από 1 Μαΐου: Τι αλλάζει στο πλαίσιο – Οδηγός για ιδιοκτήτες

Αλλαγές στο πλαίσιο της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου τέθηκαν σε ισχύ από την 1 η Μαΐου 2026. Πλέον δίνεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου από πιστοποιημένους δικηγόρους, χωρίς να είναι απαραίτητη πλέον η προσφυγή στα δικαστήρια με την κατάθεση αγωγής. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνονται οι διαδικασίες εξώσεων για κακοπληρωτές ενοικιαστές.

Η δυνατότητα κατάθεσης αγωγής δεν έχει καταργηθεί και μπορεί να την επιλέξει ο εκμισθωτής, σε περίπτωση που κρίνει ότι τον συμφέρει.

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για ενημέρωση του ενοικιαστή έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου για την απόδοση του ακινήτου.

ΠΟΜΙΔΑ: Τι φέρνει για τους ιδιοκτήτες το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), σημειώνει πως η νέα ρύθμιση:

Εξασφαλίζει στους εκμισθωτές ακινήτων ένα λογικό χρονικό πλαίσιο επανάκτησης της χρήσης των ακινήτων τους, τερματίζοντας μια κατάφωρη διαχρονική αδικία σε βάρος τους.

Εξασφαλίζει στους ενοικιαστές μια εξάμηνη εκ του νόμου αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασής τους, με ευχέρεια δικαστικής παράτασής της αν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι.

Απαλλάσσει τους δικαστές και γενικότερα τη Δικαιοσύνη από το φόρτο ενασχόλησης με απλές υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα, που δεν απαιτούν κάποια δικανική κρίση, μεταφέροντας και αυτό το αντικείμενο στην αρμοδιότητα των δικηγόρων.

Εξασφαλίζει την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη συνέπεια στις μισθωτικές συναλλαγές, αποτελώντας σημαντικό μέτρο παρότρυνσης των ιδιοκτητών για διάθεση των ακινήτων τους στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης και εξομάλυνσης της αγοράς λόγω της αύξησης της προσφοράς κατοικιών.

Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου

Η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει επίσης τα 10 βήματα για τη νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου: