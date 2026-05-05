Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, με την απλή αμόλυβδη να φτάνει τα 2,10€ και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,85€.

Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών βοηθά στη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 2€, στηρίζοντας τους επαγγελματίες.

Οι πρατηριούχοι δεν έχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις τιμών, παρά το διαθέσιμο περιθώριο κέρδους.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και γεμίζουν πιο συχνά μικρότερες ποσότητες καυσίμου αντί για πλήρη ρεζερβουάρ.

Υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών, που επιλέγουν σταθερά πρατήρια και αποφεύγουν την αναζήτηση φθηνότερων λύσεων για οικονομικούς λόγους.

Η εικόνα στην αγορά καυσίμων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν στα ύψη, επιβαρύνοντας τους οδηγούς και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά.

Η εικόνα των τελευταίων μηνών δείχνει καθαρά την ανοδική πορεία. Ενδεικτικά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από τα 1,75 €/lt στα τέλη Φεβρουαρίου έχει φτάσει πλέον περίπου στα 2,08 €/lt στις αρχές Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 33 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,56 €/lt έχει ανέβει στα 1,88 €/lt, με διαφορά περίπου 32 λεπτών.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του κλάδου, οι αυξήσεις είναι πλέον καθημερινές. «Η απλή αμόλυβδη έφτασε τα 2,10€, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 1,85€», σημειώνει η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής, Μαρία Ζάγκα, προσθέτοντας ότι «το θέμα είναι πως δεν γνωρίζουμε τις μελλοντικές αυξήσεις και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, και αυτό είναι που μας προβληματίζει».

Την ίδια ώρα, η τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 έως 2,09 ευρώ το λίτρο, με αρκετά πρατήρια να φτάνουν ακόμη και τα 2,10 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει χαμηλότερα, περίπου στο 1,83 με 1,85 ευρώ, κυρίως λόγω της κρατικής επιδότησης.

Οι τιμές των καυσίμων σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στην Αθήνα.

«Βοηθάει πάρα πολύ η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών», αναφέρει η κ. Ζάγκα, εξηγώντας πως «κρατάμε έτσι την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 2€, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί στηρίζει όλους τους επαγγελματίες».

Παράλληλα, οι επαγγελματίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις τιμών, ακόμη κι αν δεν εξαντλούν το περιθώριο κέρδους που τους δίνει το πλαφόν. «Χθες που έβαλα βενζίνη, η τιμή ήταν 2,089€, ενώ το πετρέλαιο 1,839€», αναφέρει η ίδια, δίνοντας μια εικόνα των σημερινών επιπέδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. «Ο κόσμος βάζει αυτό που του χρειάζεται, δεν γεμίζει πλέον το ρεζερβουάρ», εξηγεί η κ. Ζάγκα, προσθέτοντας ότι «υπάρχει αυτοσυγκράτηση και σκέψη για το αύριο». Πλέον οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και επιλέγουν πιο κοντινές διαδρομές, προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα.

«Κάνουν περικοπές και βλέπουν την επόμενη κίνηση», σημειώνει, επισημαίνοντας πως ο κόσμος έχει στραφεί σε πιο σταθερές επιλογές πρατηρίων και δεν αναζητά πλέον συνεχώς φθηνότερες λύσεις, καθώς αυτό συχνά αποδεικνύεται ζημιογόνο.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής, Μαρία Ζάγκα

Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher Fuel Pass

Το voucher για το Fuel Pass, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πόσα χρήματα δικαιούστε

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

