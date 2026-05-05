Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

Η αγορά καυσίμων παραμένει σε έντονα ανοδική πορεία - Οι οδηγοί περιορίζουν πλέον τις μετακινήσεις τους και βάζουν καύσιμα με φειδώ, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μιλούν για συνεχή αβεβαιότητα και πιθανές νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, με την απλή αμόλυβδη να φτάνει τα 2,10€ και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,85€.
  • Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών βοηθά στη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 2€, στηρίζοντας τους επαγγελματίες.
  • Οι πρατηριούχοι δεν έχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις τιμών, παρά το διαθέσιμο περιθώριο κέρδους.
  • Οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και γεμίζουν πιο συχνά μικρότερες ποσότητες καυσίμου αντί για πλήρη ρεζερβουάρ.
  • Υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών, που επιλέγουν σταθερά πρατήρια και αποφεύγουν την αναζήτηση φθηνότερων λύσεων για οικονομικούς λόγους.
Snapshot powered by AI

Η εικόνα στην αγορά καυσίμων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν στα ύψη, επιβαρύνοντας τους οδηγούς και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά.

Η εικόνα των τελευταίων μηνών δείχνει καθαρά την ανοδική πορεία. Ενδεικτικά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από τα 1,75 €/lt στα τέλη Φεβρουαρίου έχει φτάσει πλέον περίπου στα 2,08 €/lt στις αρχές Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 33 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,56 €/lt έχει ανέβει στα 1,88 €/lt, με διαφορά περίπου 32 λεπτών.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι του κλάδου, οι αυξήσεις είναι πλέον καθημερινές. «Η απλή αμόλυβδη έφτασε τα 2,10€, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 1,85€», σημειώνει η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής, Μαρία Ζάγκα, προσθέτοντας ότι «το θέμα είναι πως δεν γνωρίζουμε τις μελλοντικές αυξήσεις και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, και αυτό είναι που μας προβληματίζει».

Την ίδια ώρα, η τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 έως 2,09 ευρώ το λίτρο, με αρκετά πρατήρια να φτάνουν ακόμη και τα 2,10 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει χαμηλότερα, περίπου στο 1,83 με 1,85 ευρώ, κυρίως λόγω της κρατικής επιδότησης.

times-kaysima.jpg

Οι τιμές των καυσίμων σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στην Αθήνα.

«Βοηθάει πάρα πολύ η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών», αναφέρει η κ. Ζάγκα, εξηγώντας πως «κρατάμε έτσι την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 2€, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί στηρίζει όλους τους επαγγελματίες».

Παράλληλα, οι επαγγελματίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις τιμών, ακόμη κι αν δεν εξαντλούν το περιθώριο κέρδους που τους δίνει το πλαφόν. «Χθες που έβαλα βενζίνη, η τιμή ήταν 2,089€, ενώ το πετρέλαιο 1,839€», αναφέρει η ίδια, δίνοντας μια εικόνα των σημερινών επιπέδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. «Ο κόσμος βάζει αυτό που του χρειάζεται, δεν γεμίζει πλέον το ρεζερβουάρ», εξηγεί η κ. Ζάγκα, προσθέτοντας ότι «υπάρχει αυτοσυγκράτηση και σκέψη για το αύριο». Πλέον οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και επιλέγουν πιο κοντινές διαδρομές, προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα.

kausima-3.jpg

«Κάνουν περικοπές και βλέπουν την επόμενη κίνηση», σημειώνει, επισημαίνοντας πως ο κόσμος έχει στραφεί σε πιο σταθερές επιλογές πρατηρίων και δεν αναζητά πλέον συνεχώς φθηνότερες λύσεις, καθώς αυτό συχνά αποδεικνύεται ζημιογόνο.

zaga.jpg

Η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής, Μαρία Ζάγκα

Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher Fuel Pass

Το voucher για το Fuel Pass, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πόσα χρήματα δικαιούστε

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - «Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές»

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στην παραλία «Πεθαμένου» - Αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη – Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

14:29ANNOUNCEMENTS

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Τρεις «μύθοι και αλήθειες» για τη ΔΕΗ

14:18ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη έρευνα για το αστικό στρες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

14:16ANNOUNCEMENTS

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

14:13LIFESTYLE

Met Gala 2026: Η Χάιντι Κλουμ ως μαρμάρινο άγαλμα - Η πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της βραδιάς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ