Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται έως και 60 ευρώ, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

Στιγμιότυπο από πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass έκλεισε στις 30 Απριλίου και το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
  • Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 60 ευρώ για ιδιοκτήτες οχημάτων, με διαφοροποίηση του ποσού ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο οχήματος και τον τρόπο καταβολής (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός).
Snapshot powered by AI

Έκλεισε στις 30 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass, με το voucher να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκάφος διασωστών αναποδογύρισε στην προσπάθεια να φτάσει σε βυθισμένο γιοτ - Τρεις νεκροί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

11:50ANNOUNCEMENTS

H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε πλήρως την πύλη εισόδου της Ελευσίνας»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι: Δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

11:39WHAT THE FACT

Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη – Αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες

11:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΦΑ PLUS: Το Career Upgrade ξεκινά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κίνα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - 26 νεκροί, 61 τραυματίες

11:02ANNOUNCEMENTS

Από το παρκέ στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας: Ο Bruno Cerella μιλά για τη ζωή μετά το μπάσκετ και το νέο του επαγγελματικό βήμα – Όσα αποκάλυψε στη Ντορέττα Παπαδημητρίου και το Game On με χορηγό την Allwyn

11:00LIFESTYLE

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν το Σάββατο στη σκηνή του ΟΑΚΑ

11:00WHAT THE FACT

Τεράστια απάτη με mac n cheese στο Τέξας: Πάνω από 800 παραγγελίες και 80.000 δολάρια σε ένα σχεδόν τέλειο σχέδιο

10:55ΥΓΕΙΑ

Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «κρουαζιέρες του θανάτου»: Τι συμβαίνει όταν υπάρχει νεκρός εν πλω, τα κωδικοποιημένα μηνύματα και τα αυτοσχέδια νεκροτομεία σε... κελάρια κρασιών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν θα χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Η ζημιά στις εγκαταστάσεις είναι περιορισμένη παρά τις νέες επιθέσεις,

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ