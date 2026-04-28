Fuel Pass: Πάνω από 2,55 εκατ. αιτήσεις μέχρι στιγμής - Πότε λήγει η προθεσμία

Το ύψος της επιδότησης φτάνει έως τα 60 ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου.
  • Έχουν υποβληθεί πάνω από 2,55 εκατομμύρια αιτήσεις από την έναρξη της πλατφόρμας.
  • Το voucher για το Fuel Pass μπορεί να εξαργυρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.
  • Η επιδότηση φτάνει έως 60 ευρώ και χορηγείται ανά ΑΦΜ, με δικαίωμα για ένα μόνο όχημα ή μοτοσυκλέτα.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.
Για λίγα 24ωρα ακόμα θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το Fuel Pass.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη (30/4), για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους για το επίδομα.

Οι αιτήσεις για το Fuel Pass από την ημέρα που άνοιξε η ειδική πλατφόρμα έως και σήμερα ξεπέρασαν τα 2,55 εκατομμύρια. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 48 ακόμη ώρες. Για το λόγο αυτοί όσοι δικαιούχοι δεν εξασφάλισαν ακόμη το εκπτωτικό κουπόνι για την αγορά καυσίμων ή τις μετακινήσεις τους με ΜΜΜ και Taxi, θα πρέπει να βιαστούν.

Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Σημειώνεται ότι το voucher έχει ημερομηνία λήξης. Όσοι το λάβουν θα μπορούν να το εξαργυρώσουν έως και τα τέλη Ιουλίου.

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος 2102154173 λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών. Ειδικά για τις 06-04-2026 το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης θα λειτουργήσει έως τις 20:00. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

  • έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
  • προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
  • 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

  • 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
  • 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Ανά ΑΦΜ η επιδότηση

Σημειώνεται ότι η επιδότηση χορηγείται ανά ΑΦΜ και όχι ανά όχημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

  • να είναι σε κυκλοφορία
  • να είναι ασφαλισμένο
  • να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Novibet
