Στουρνάρας: Θετικές οι προοπτικές της οικονομίας, αλλά να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

Έστειλε μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας πως «δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Γιάννης Στουρνάρας

  • Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τους ισχυρούς κλυδωνισμούς.
  • Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων χωρίς υποχώρηση, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητά τους σε προηγούμενες περιόδους κρίσης.
  • Το εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πρέπει να διατηρηθεί με επαρκή ευελιξία για καλύτερη εποπτική αποτελεσματικότητα.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης πρωτοβουλιών όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων.
  • Τόνισε τη σημασία της προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και την αυξημένη αβεβαιότητα εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας χθες στο Επίσημο Δείπνο στο πλαίσιο της Άτυπης Συνεδρίασης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της ΕΕ στην Αθήνα.

Παράλληλα ο ίδιος έστειλε μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας πως «δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε». Σημείωσε πως οι μεταρρυθμίσεις αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Το εποπτικό και κανονιστικό μας πλαίσιο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και δεν θα πρέπει να υπονομευθεί - θα πρέπει όμως να εφαρμόζεται με επαρκή ευελιξία ώστε να αυξηθεί η εποπτική αποτελεσματικότητα», είπε και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, πρέπει να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής φανήκαμε απρόθυμοι να υλοποιήσουμε πλήρως - κυρίως την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προκειμένου να προωθήσουμε τη βαθύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να στηρίξουμε τις διασυνοριακές τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και, τελικά, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης».

Τέλος, ο Στουρνάρας υπενθύμισε στους συνδαιτυμόνες του ότι έχει διατελέσει τακτικό μέλος της προκατόχου της, της Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από το 1994 έως το 2000.

