Στουρνάρας: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί αν η κρίση επιμείνει» - Αισιοδοξία για σύντομο τέλος πολέμου

Το βασικό σενάριο παραμένει η σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

«Ανήκω στους αισιόδοξους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, αλλά απόφασης».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και ξεκαθάρισε πως η νομισματική πολιτική θα προσαρμοστεί αναλόγως των εξελίξεων.

«Αν χρειαστεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης, ενώ υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. «Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε ή θα τολμούσε να μειώσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η διασφάλιση της σταθερότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Όπως εξήγησε, η βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο «χωρίς να υπάρξει ο κίνδυνος ύφεσης», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις απαιτούν λεπτές ισορροπίες, ιδίως σε περιβάλλον εξωγενών σοκ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενοποίησης.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ένωση κεφαλαιαγορών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Όπως σημείωσε, παρατηρείται πλέον σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό Νότο να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Βορρά.

Για την Ελλάδα, ανέφερε ότι η οικονομία έχει διανύσει σημαντική απόσταση από την περίοδο της κρίσης.

«Μην ξεχνάμε πού ήταν η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας τη βελτίωση των επενδύσεων και της συνολικής εικόνας της οικονομίας.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «πρέπει να περιμένουμε», υπογραμμίζοντας ότι οι θεσμοί λειτουργούν και ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση.

Τέλος, στάθηκε στη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε «η Ευρώπη να μη μείνει πίσω στο πεδίο του ψηφιακού χρήματος».

