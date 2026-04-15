Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιάννη Στουρνάρα στο Μέγαρο Μαξίμου

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση.

Νωρίτερα, ο κ. Στουρνάρας είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα», τονίζεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Στουρνάρας ανέλαβε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το 2014, έπειτα από θητεία 2 ετών στο υπουργείο Οικονομικών.

Η θητεία του στη θέση του διοικητή της ΤτΕ έχει ανανεωθεί ήδη δύο φορές. Ο κ. Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος που βρίσκεται στο πόστο αυτό για τρεις συνεχείς θητείες.

Ο Ξενοφών Ζολώτας είχε διατελέσει επίσης διοικητής της ΤτΕ για τρεις φορές, ωστόσο οι θητείες του δεν ήταν συνεχείς.

Διαβάστε επίσης