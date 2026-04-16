Fuel Pass: Το μήνυμα στην αίτηση που σημαίνει ότι θα πληρωθείτε άμεσα

Snapshot Η πλατφόρμα του Fuel Pass δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου και η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Όταν η αίτηση εμφανίζει τα μηνύματα «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα» ή «Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα», η πληρωμή αναμένεται εντός 48 ωρών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με επιπλέον προσαυξήσεις ανά τέκνο και ειδικά όρια για μονογονεϊκές οικογένειες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο λήψης (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός). Snapshot powered by AI

Σε πλήρη λειτουργία είναι η πλατφόρμα του Fuel Pass για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους της επιδότησης, ώστε να λάβουν το ποσό στήριξης για τις μεταφορές τους, είτε θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για καύσιμα, είτε για ταξί, είτε για μέσα μεταφοράς.

Από την υποβολή της αίτησης, οι δικαιούχοι συνήθως πληρώνονται άμεσα, μέσα στις επόμενες 48 ώρες, όμως οι ενδείξεις του συστήματος στην αίτησή σας, μπορεί να σας δείξει σε ποια ακριβώς κατάσταση βρίσκονται τα στοιχεία που υποβάλατε.

Όταν, λοιπόν, η αίτηση εμφανίζει τις ενδείξεις «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα» ή «Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα», τότε όλα έχουν πάει όπως θα έπρεπε και η πληρωμή αναμένεται σύντομα σε έως και 48 ώρες.

Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα: Η αίτηση έχει εγκριθεί και το ποσό είναι έτοιμο να σταλεί στην τράπεζα ή στον πάροχο της ψηφιακής κάρτας.

Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα: Η τράπεζα έχει λάβει την εντολή και βρίσκεται σε εξέλιξη η πίστωση στο IBAN ή η δημιουργία της ψηφιακής κάρτας.

Τα στάδια της αίτησης

Επεξεργασία από δικαιούχο: Η αίτηση δεν έχει οριστικοποιηθεί και απαιτείται τελική υποβολή.

Απορριφθείσα: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως λάθος IBAN, ανασφάλιστο όχημα ή οφειλές.

Υπό έλεγχο: Πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων (ΑΦΜ, εισόδημα, όχημα, ασφάλιση).

Υπό έλεγχο δικαιολογητικών: Ελέγχονται επιπλέον έγγραφα, κυρίως σε περιπτώσεις leasing.

Ολοκληρωμένη πληρωμή: Το ποσό έχει ήδη καταβληθεί.

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα, πάντως, για υποβολή αιτήσεων θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου, ενώ το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς δηλώνονται τα οχήματα

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Τρόποι λήψης της επιδότησης

Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

