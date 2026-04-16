Fuel Pass: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά της επιδότησης καυσίμων ανά περιοχή

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά – Υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ, θα είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 η πλατφόρμα στο gov.gr για τη χορήγηση του Fuel Pass στους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ, παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης. Τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ, για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν τα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα / μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή μισθωτή (leasing), που διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων.

– Για αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση.

– Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση.

– Για μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση.

– Για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση.

Προσοχή στα SMS που «δείχνουν» απάτη

Τις τελευταίες εβδομάδες, αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα ως επίσημες ενημερώσεις της κυβέρνησης και σχετίζονται με την καταβολή του Fuel Pass.

Στα μηνύματα, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.

Μάλιστα, το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημο κυβερνητικό ιστότοπο αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι αναφέρει:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov.gr – Fuel Pass

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass.

Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητα η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov.gr: https://voucher-government.cc/fuelpass

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Υ” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αναφορές ότι εξετάζει κατάπαυση πυρός 7 ημερών στον Λίβανο εξαιτίας των πιέσεων των ΗΠΑ

09:19WHAT THE FACT

Δάφνη κάτω από το χαλί: Το απλό μυστικό για σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδός εκατομμυριούχος πλήρωσε 120.000 ευρώ για μια απλή κλήση υπέρβασης ορίου ταχύτητας!

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς όταν εκείνη ήταν 5

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέας της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

09:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Queen ΑΕΚ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03WHAT THE FACT

Τι είναι η σκοτεινή ύλη; Το αόρατο υλικό ίσως αποτελείται από μαύρες τρύπες από άλλο σύμπαν

09:03ΕΥ ΖΗΝ

Οι καλύτερες τροφές για τον εγκέφαλο: Τι υποστηρίζει πραγματικά την μνήμη και την λειτουργία

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση οχημάτων στον Περιφερειακό - Ένας τραυματίας

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι με αναπηρία παρακολουθεί τους φίλους της να παίζουν και συγκινεί το διαδίκτυο - Δείτε βίντεο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Aυτόματη οριστικοποίηση σήμερα - Πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζής από όχημα στα Λαδάδικα

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά της επιδότησης καυσίμων ανά περιοχή

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων

08:25WHAT THE FACT

Πώς ένα απλό τεστ 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτει τη βιολογική σας ηλικία

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι νέες αλλαγές και οι δικαιούχοι

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συγκινητικό μήνυμα Σκέρτσου στον Μυλωνάκη: «Κράτα γερά Γιώργο, για τα αγόρια σου και τη μαμά τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας που έβγαλε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη από το ξενοδοχείο - Τον «καίνε» πολλές καταγγελίες

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι νέες αλλαγές και οι δικαιούχοι

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

06:47LIFESTYLE

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ