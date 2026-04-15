Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Απρι και το voucher ισχύει έως τα τέλη Ιουλίου.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με επιπλέον προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα που πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.
  • Η επιδότηση παρέχεται είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με διαφοροποιημένα ποσά ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή κατοικίας.
Snapshot powered by AI

Για μερικές ημέρες θα είναι ακόμα ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass, η οποία θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου, ενώ το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς δηλώνονται τα οχήματα

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Τρόποι λήψης της επιδότησης

Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

06:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

06:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ