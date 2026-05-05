Ινσουλίνη: Η οριστική διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Με αφορμή ανακοίνωση για οριστική διακοπή σε ορισμένες ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ (Humulin, Humalog, Abasaglar), η εταιρεία προχώρησε σε διευκρινίσεις, προς αποφυγή σύγχυσης και ανησυχίας του κοινού.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένες μορφές σκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εδώ και αρκετούς μήνες. Οι ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που είναι εγκεκριμένες, διατίθενται και χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά, τονίζει η εταιρεία και προσθέτει:

«Δεν υφίσταται θέμα διακοπής ή επάρκειάς τους και οι ασθενείς μπορούν να τις προμηθεύονται κανονικά από τα φαρμακεία, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θεραπευτικών επιλογών στη χώρας μας και δεν απαιτεί καμία αλλαγή στην αγωγή των ασθενών» καταλήγει η ανακοίνωση της Φαρμασέρβ-Λίλλυ.