Τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας: Δείτε τα βραβεία FNL του 2026

Ανακοινώθηκαν τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας για το 2026, καθώς απονεμήθηκαν τα βραβεία FNL, αποκαλύπτοντας ποια εστιατόρια κερδίζουν και πόσα αστέρια το καθένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μοναδικό ελληνικό εστιατόριο με τέσσερα αστέρια είναι το Etrusco, στην Κέρκυρα στην κατηγορία Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία.

Στην Αθήνα, αυτά είναι τα 75 εστιατόρια που κερδίζουν ένα τουλάχιστον αστέρι στα FNL Best Restaurant Awards 2026, στην Αθήνα, όπως τα αξιολόγησε η επιτροπή των βραβείων. Από αυτά, ούτε και φέτος κάποιο εστιατόριο πετυχαίνει την ανώτατη διάκριση των τεσσάρων αστεριών, επτά εστιατόρια κερδίζουν τρία αστέρια (τα δύο για πρώτη φορά), 25 εστιατόρια αξιολογούνται με δύο αστέρια (τα έξι κέρδισαν δεύτερο αστέρι φέτος ενώ ένα τα έχασε) και 43 με ένα αστέρι (9 εστιατόρια έχασαν το αστέρι τους και 11 το κερδίζουν πρώτη φορά). Στη λίστα των 75 βραβευμένων περιλαμβάνονται 11 εστιατόρια που κερδίζουν αστέρι πρώτη φορά (ή το ξανακερδίζουν), εκ των οποίων τα 4 άνοιξαν την περασμένη χρονιά και σημειώνονται με την ένδειξη Newcomer, ενώ τα άλλα 7 σημειώνονται με την ένδειξη New Entry.

Αναλυτικά τα εστιατόρια που βραβεύτηκαν:

3 Αστέρια FNL | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ

Botrini’s, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία (Χαλάνδρι)

CTC, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία (Μεταξουργείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Delta, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Φάληρο)

Makris Athens, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία (Θησείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, (Βουλιαγμένη) Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία

Σπονδή, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Παγκράτι)

Veritable, Ευρωπαϊκές Κουζίνες (Νέο Ψυχικό)

2 Αστέρια FNL | ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Abra Ovata, Fusion & Ethnic (Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Aleria, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα (Μεταξουργείο)

Ateno, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα (Κέντρο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Basegrill, Εστιατόριο για Κρέας (Περιστέρι & Γλυφάδα)

Brutus Tavern, Εστιατόριο για Κρέας (Κολωνάκι)

Cookoovaya, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα (περ. Χίλτον, Ιλίσια)

Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Fusion & Ethnic (Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Hervé, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Πετράλωνα)

Hytra, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία (Κέντρο)

Gallina, Modern Bistro (Κουκάκι)

Ιώδιο, Εστιατόριο για Ψάρι (Κολωνάκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Kinjo, Fusion & Ethnic (Βριλήσσια)

Matsuhisa Athens, Fusion & Ethnic (Βουλιαγμένη)

Napul’e, Ευρωπαϊκές Κουζίνες (Βάρη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΝΥX,Academia Hotel, Fusion & Ethnic (Κέντρο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Papaioannou Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι (Καβούρι)

Patio, The Margi Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Βουλιαγμένη)

Pharaoh, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα (Εξάρχεια)

Seeds, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα (Ιλίσια)

Sense, Athens Was Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα (Κέντρο)

Soil, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Παγκράτι)

Τραβόλτα, Εστιατόριο για Ψάρι (Περιστέρι)

Tudor Hall, King George Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία (Σύνταγμα)

Vezené Athens , Modern Bistro (περ. Χίλτον, Ιλίσια)

1 Αστέρι FNL | ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (2)

Metropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel (Κέντρο)

Yaboo Bar Restaurant (Πειραιάς) NEWCOMER

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (3)

Γιουβετσάκια (Γλυφάδα)

Καφενείο (Κολωνάκι) NEWCOMER

Ταβέρνα του Οικονόμου (Πετράλωνα)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ (2)

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (Σύνταγμα)

The Ziller’s (Μοναστηράκι) NEW ENTRY

Modern Bistro (6)

Asωtos (Παγκράτι) NEW ENTRY

Jerar (Δάφνη)

Ντύλαν (Κυψέλη) NEWCOMER

Rick’s Athens (Κηφισιά)

Simul (Κολωνάκι)

Winter Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (Σύνταγμα) NEW ENTRY

ΓΑΣΤΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ (5)

Άκρα (Παγκράτι)

Στου Λου (Κεραμεικός) NEW ENTRY

Ταβέρνα των Φίλων (Κολωνός)

Topa (Κυψέλη) NEWCOMER

Tsiftis gastrokoutouki+ (Ιλίσια)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ (4)

Brasserie Lorraine (Κολωνάκι)

Monzù (Κηφισιά)

Ora by Ettore Botrini, One & Only Aesthesis (Γλυφάδα)

Osteria Mamma (Μεταξουργείο) NEW ENTRY

HIGH-END BEACH RESTAURANTS (1)

Krabo (Βουλιαγμένη)

FUSION & ETHNIC (4)

Birdman (Σύνταγμα)

Ex-Machina (Παγκράτι)

RawBata (Αμπελόκηποι)

Sushimou (Σύνταγμα)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ (7)

Beefbar Athens (Βουλιαγμένη)

Drakoulis Dry & Raw (Βούλα, Κολωνάκι)

Κιβωτός (Κηφισιά) NEW ENTRY

Manari (Κέντρο)

Ox Meat Taverna (περ. Χίλτον, Ιλίσια) NEW ENTRY

Τηλέμαχος Athens (Σύνταγμα)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ (9)

Akti (Βουλιαγμένη)

Άργουρα (Τζιτζιφιές)

Atelier Papaioannou (Νέο Ψυχικό)

Δουράμπεης (Πειραιάς)

Ουζερί Grand Resort Lagonissi (Λαγονήσι)

Papaioannou Restaurant (Πειραιάς & Κηφισιά)

Piscis (Πειραιάς)

Varoulko Seaside (Πειραιάς)

*ως newcomer σημειώνεται εστιατόριο που άνοιξε μετά τα προηγούμενα FNL Best Restaurant Awards και ως new entry παλιότερα εστιατόρια που παίρνουν για πρώτη φορά (ή ξανά μετά από απουσία) αστέρι FNL.