ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να ζει στιγμές απόλυτης ευφορίας μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, τίτλος που επέστρεψε στην ομάδα έπειτα από 39 χρόνια.

Πέρα από το τρόπαιο, οι Κρητικοί εξασφάλισαν και την παρουσία τους στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa League είτε στο Conference League.

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, το τρόπαιο μεταφέρθηκε στην Ελιά, το χωριό του Ευγένιου Γκέραρντ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του εμβληματικού τεχνικού του ΟΦΗ. Η πρωτοβουλία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΕ, η οποία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι τιμά την ιστορία και τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν.

Τη σχετική φωτογραφία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο ιερέας π. Γεώργιος Μπαλτζάκης, ο οποίος πραγματοποίησε και τρισάγιο στη μνήμη του εμβληματικού προπονητή.