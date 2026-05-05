Χέγκσεθ: Η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν διάδρομο διέλευσης από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό και ότι εκατοντάδες εμπορικά πλοία περιμένουν να περάσουν, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να σπάσει τον ασφυκτικό έλεγχο που έχει επιβάλει το Ιράν στα Στενά από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται γι’ αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βύθισε έξι ιρανικά μικρά σκάφη και αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους cruise και drones, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία» («Project Freedom»).

Πολλά εμπορικά πλοία στον Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα της επιχείρησης.

Ο στρατηγός Dan Caine, πρόεδρος των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι το Ιράν επιτέθηκε μία φορά στο Ομάν και τρεις φορές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «τουλάχιστον προς το παρόν, σήμερα η κατάσταση είναι πιο ήρεμη».

Σύμφωνα με τον Κέιν, από την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 7 Απριλίου, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εννέα φορές κατά εμπορικών πλοίων και έχει καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ έχει επιτεθεί περισσότερες από δέκα φορές σε αμερικανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, οι επιθέσεις αυτές παραμένουν «κάτω από το όριο επανέναρξης μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων προς το παρόν», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Όχι, η εκεχειρία δεν έχει λήξει».

«Είπαμε ότι θα αμυνθούμε και μάλιστα δυναμικά, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Το Ιράν το γνωρίζει και τελικά ο πρόεδρος θα αποφασίσει αν υπάρξει κλιμάκωση που να συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας», πρόσθεσε.

Αποκλεισμός

Η επιχείρηση αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τη διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, που έχει προκαλέσει ο ιρανικός αποκλεισμός των Στενών, από όπου πριν τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το αμερικανικό Ναυτικό επιβάλλει επίσης ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, εμποδίζοντας πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια.

Οι δύο αυτές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να συμφωνήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης με όρους που θέτει ο Τραμπ. Το Ιράν, ωστόσο, αντιτείνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση και απειλεί να συνεχίσει να πολεμά όσο χρειαστεί.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατάφεραν να διασχίσουν τα Στενά τη Δευτέρα, υπό την προστασία αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Το Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε διέλευση, ωστόσο η ναυτιλιακή Maersk ανέφερε ότι το πλοίο Alliance Fairfax, με αμερικανική σημαία, εξήλθε από τον Κόλπο με συνοδεία του αμερικανικού ναυτικού.

Ο Κέιν εκτίμησε ότι περίπου 22.500 ναυτικοί σε περισσότερα από 1.550 εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, αδυνατώντας να διέλθουν.

«Η CENTCOM, σε συνεργασία με συμμαχικές χώρες, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εκατοντάδες πλοία, ναυτιλιακές εταιρείες και ασφαλιστές», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Όλα αυτά τα πλοία, από όλο τον κόσμο, θέλουν να απεγκλωβιστούν από την ιρανική παγίδα στην οποία έχουν βρεθεί».

