Συναγερμός στην Βάρδα Ηλείας: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε αποθήκη

Φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό που εργαζόταν σε χωράφια

Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε αποθήκη στην Βάρδα Ηλείας, νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (5/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό που εργαζόταν σε χωράφια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

