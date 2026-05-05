Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή της Αττικής

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή της Αττικής την Παρασκευή 1 Μαΐου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», την 01/05/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αττικής ο Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) , 16 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) έχει ύψος 1.75 μ. , είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

