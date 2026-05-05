Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Μπρίκνερ για να δικαστεί

Snapshot Οι βρετανικές αρχές ζητούν την έκδοση του Christian Brueckner για να δικαστεί για την απαγωγή και δολοφονία της Madeleine McCann.

Η γερμανική νομοθεσία απαγορεύει την έκδοση Γερμανών πολιτών εκτός ΕΕ, γεγονός που δυσχεραίνει την έκδοση του Brueckner στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν αρνηθεί η Γερμανία, οι βρετανικές αρχές σκοπεύουν να ασκήσουν δίωξη εναντίον του είτε στη Γερμανία είτε στην Πορτογαλία.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συνεχίζεται, με ειδική ομάδα να συγκεντρώνει στοιχεία για απαγωγή και δολοφονία, παράλληλα με στενή συνεργασία με γερμανικές και πορτογαλικές αρχές.

Ο ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή και διαμένει στη Γερμανία μετά την αποφυλάκισή του το 2025. Snapshot powered by AI

Ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιχειρούν να φέρουν τον Κρίστιαν Μπρίκνερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να δικαστεί για τη φερόμενη απαγωγή και δολοφονία της Μαντλίν Μακάν, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph.

Ανώτερος αξιωματικός της Scotland Yard φέρεται να ηγείται των προσπαθειών για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Γερμανού υπόπτου, ενόψει της 20ής επετείου από την εξαφάνιση της Μαντλίν τον επόμενο χρόνο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 48χρονος θα μπορούσε να δικαστεί στο Old Bailey και θεωρούν πως ενδέχεται να υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η Εισαγγελική Αρχή (CPS) να εγκρίνει την άσκηση δίωξης.

Ωστόσο, το Σύνταγμα της Γερμανίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς απαγορεύει την έκδοση Γερμανών πολιτών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει το Βερολίνο σε απόρριψη οποιουδήποτε επίσημου αιτήματος, προκαλώντας πιθανές νομικές και διπλωματικές εντάσεις, όπως επισημαίνει η Telegraph.

Σε περίπτωση που απορριφθεί η έκδοση, οι Βρετανοί ερευνητές εμφανίζονται αποφασισμένοι να διασφαλίσουν ότι ο Μπρίκνερ θα διωχθεί ποινικά, είτε στη Γερμανία είτε στην Πορτογαλία, όπου εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα. Ο ίδιος ζούσε κοντά στο θέρετρο της Praia da Luz όταν η τρίχρονη Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007. Αν και αργότερα ταυτοποιήθηκε ως βασικός ύποπτος, κατά τη διάρκεια άλλης ποινής φυλάκισης για βιασμό, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του πριν από την αποφυλάκισή του το 2025.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας παραμένει επισήμως υπόθεση εξαφάνισης, ωστόσο ειδική ομάδα συγκεντρώνει στοιχεία που σχετίζονται με υποψίες απαγωγής και δολοφονίας. Πηγή ανέφερε ότι οι αξιωματικοί είναι αποφασισμένοι να αποδοθεί δικαιοσύνη, τονίζοντας: «Του χρόνου συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν».

«Αν τα στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά ώστε να εκδοθεί ο βασικός ύποπτος και να δικαστεί εδώ, αυτό θα επιδιώξουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν σαφώς πολλά εμπόδια, αλλά προτεραιότητά μας είναι να συγκεντρώσουμε το ισχυρότερο δυνατό αποδεικτικό υλικό».

Η έκδοση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας διέπεται από μετα-Brexit συμφωνίες, ωστόσο η Γερμανία εφαρμόζει τον λεγόμενο «φραγμό ιθαγένειας», που δεν επιτρέπει την παράδοση των δικών της πολιτών. Νομικοί επισημαίνουν ότι ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να παρακαμφθεί, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η διαβίβαση των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι βρετανικές και γερμανικές Αρχές στους Πορτογάλους εισαγγελείς, ώστε να προχωρήσουν εκείνοι σε άσκηση διώξεων εντός της ΕΕ.

Συγκίνηση στην 19η επέτειο εξαφάνισής της

Την ίδια ώρα, οι γονείς της Μαντλίν, Kate McCann και Gerry McCann, τίμησαν τη 19η επέτειο της εξαφάνισής της συνεχίζοντας τον αγώνα για δικαιοσύνη. Σε δημόσιο μήνυμά τους ανέφεραν: «19 χρόνια. Η αναζήτηση συνεχίζεται… για να βρούμε τη Μαντλίν μας, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να γίνει ο κόσμος λίγο πιο ασφαλής».

Ο Γερμανός εισαγγελέας Hans Christian Wolters έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία κατά του Μπρίκνερ, υποστηρίζοντας στο παρελθόν ότι είναι «100% βέβαιος» για την εμπλοκή του.

«Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τον άνθρωπο που την πήρε και τη σκότωσε. Είναι πλέον πιθανό να απαγγείλουμε κατηγορίες. Έχουμε αυτά τα στοιχεία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται μόνο για την απαγγελία κατηγοριών — θέλουμε να το κάνουμε με το ισχυρότερο δυνατό αποδεικτικό υλικό».

Πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, λέγοντας: «Η έρευνα για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν συνεχίζεται. Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ παραμένει ο μοναδικός ύποπτος. Δεν μπορώ να πω πότε θα ολοκληρωθεί ή ποια θα είναι η κατάληξή της».

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν είναι ενεργή από το 2011. Ειδική ομάδα συνεχίζει να εξετάζει τα γεγονότα της νύχτας της 3ης Μαΐου 2007 στην Praia da Luz, ενώ στηρίζει και ενημερώνει την οικογένεια.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, παραμένουμε σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε κάθε αξιόπιστη κατεύθυνση».

Ο Μπρίκνερ αρνείται κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν και ζει στη Γερμανία μετά την αποφυλάκισή του.