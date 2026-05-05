Drones του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέγραψαν το μέγεθος της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης με AI

Πετώντας στα 18 μέτρα επάνω από την επιφάνεια τα drones εντοπίζουν αντικείμενα του μισού εκατοστού, όπως το καπάκι μιας πλαστικής φιάλης

Το μέγεθος της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης κατέγραψαν drones του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Αργύρη Μουστάκα, συνιδρυτή της Scidsrones η εταιρεία είναι η πρώτη spin-off του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία ειδικεύεται στην χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τον εντοπισμό πλαστικών απορριμμάτων στις ακτές.

Η spin-off ιδρύθηκε από ερευνητές και ακαδημαϊκούς για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, που αναπτύχθηκαν εντός του πανεπιστημίου.

Πρό μηνός η εταιρεία χαρτογράφησε την παραλία και δημιούργησε μία βάση δεδομένων τα οποία θα βοηθήσουν στον εντοπισμό και τον καθαρισμό από τα πλαστικά απορρίμματα.

Μέχρι στιγμής έχει χαρτογραφήσει 1800 παραλίες σε όλο τον κόσμο. Η από αέρος επισκόπηση σε 100 παραλίες της Μυτιλήνης, αποκάλυψε το μέγα πρόβλημα το οποίο επικεντρώνεται στα πλαστικά. Πετώντας στα 18 μέτρα επάνω από την επιφάνεια τα drones εντοπίζουν αντικείμενα του μισού εκατοστού, όπως το καπάκι μιας πλαστικής φιάλης.

Αυτό είναι εργαλείο στα χέρια των δήμων, οι οποίοι μπορούν να ξέρουν πού και πόσο μεγάλη είναι μία έκταση με πλαστικούς ρύπους και να επεμβαίνουν στοχοποιημένα για να την καθαρίσουν ή να την επιβλέπουν, εξηγεί ο κ. Μουστάκας.

Η εταιρεία SciDrones το 2023 κέρδισε το σημαντικό έπαθλο του ενός εκατ. ευρώ, κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Διαστήματος 2023 στην Σεβίλλη, στο διαγωνισμό CASSINI, για τις υπηρεσίες της, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές προτάσεις. Όταν συνδυάζονται τα δεδομένα από το σύστημα δεδομένων Copernicus οι εικόνες drone υψηλής ανάλυσης και οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης τότε οι καινοτόμες λύσεις αγγίζουν το περιβάλλον και την κοινωνία.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από την ακαδημαϊκή έρευνα στην αγορά. Ζητούμενο είναι το προϊόν της επιστημονικής ερενα αξιοποιηθεί από δήμους και περιβαλλοντικές ομάδες, σε ευρεία έκταση και όχι πιλοτικά.

