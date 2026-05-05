Ασκούνης για Χαρδαλιά: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι το μεγάλο μας στήριγμα!»

Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, προχώρησε σε ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση της συνεργασίας του με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της Περιφέρειας είναι καθοριστική για την υλοποίηση σημαντικών έργων στην πόλη, αλλά και για τη γενικότερη ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ασκούνης, εμβληματική μορφή της Αυτοδιοίκησης και της κεντροαριστεράς με μακρά διαδρομή και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνοντας ότι «ευτυχώς που έχουμε έναν Περιφερειάρχη που έχει ολοκληρωμένη άποψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μας βοηθάει», για να προσθέσει με έμφαση πως «η Περιφέρεια είναι το μεγάλο μας στήριγμα».

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας στάθηκε στα έργα που υλοποιούνται με τη συνδρομή της Περιφέρειας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με αιχμή την οδική ασφάλεια και την προστασία των πεζών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εγκατάσταση 42 «έξυπνων» διαβάσεων σε κομβικά σημεία της πόλης και σε περιοχές γύρω από σχολικές μονάδες, μια δράση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλέστερη μετακίνηση μαθητών, γονέων και πολιτών.

Όπως σημείωσε ο κ. Ασκούνης, η στενή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας αποτυπώνεται σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Καλλιθέα, με έμφαση στην αντιπλημμυρική θωράκιση και την αναβάθμιση των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και η ανέγερση του 14ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας, προϋπολογισμού 1.238.000 ευρώ, έργο που επιθεώρησε ο Περιφερειάρχης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Δήμο, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών.

Κατά την επίσκεψη αυτή, οι δύο άνδρες υπογράμμισαν εκ νέου τη σημασία της συνεργασίας πρώτου και δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων με μετρήσιμο αποτέλεσμα, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

