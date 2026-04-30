Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον»

Snapshot Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 998.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια.

Το έργο περιλαμβάνει δημιουργία αμφιθεάτρου, προσβάσιμης παιδικής χαράς, μουσικού κήπου και υπαίθριου χώρου εκγύμνασης.

Το πάρκο θα λειτουργήσει ως δημόσιος χώρος αναψυχής και πολιτισμού με αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη.

Παράλληλα θα διαμορφωθούν αναψυκτήριο και χώροι υγιεινής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Η αναβάθμιση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα έργων στη Δημοτική Ενότητα Πεντέλης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του δασικού χώρου στο Πάρκο Τσαγκάρη των Μελισσίων, ύψους 998.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πάρκου, με τη δημιουργία διακριτών χώρων και ζωνών, προκειμένου να αποτελέσουν δημόσιο χώρο αναψυχής και φιλοξενίας ποικίλων εκδηλώσεων, αλλά και ένα αστικό τοπόσημο αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών, που θα καλύψουν έκταση περίπου 8 στρεμμάτων, θα διαμορφωθούν οι εξής ανοικτοί χώροι:

Το ξύλινο μικρό αμφιθέατρο «Φαίδρα», με εμβαδόν σκηνής 86 τ.μ. και χωρητικότητας 30 θεατών

Η παιδική χαρά «Όμορφη Πόλη», έκτασης 820 τ.μ., άρτια εξοπλισμένη και κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη προσβασιμότητα και την εύκολη χρήση της από παιδιά με αναπηρίες ή αυτισμό. Επίσης, στον χώρο θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικά πάνελ για την εξοικείωση των παιδιών με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Κήπος της Μουσικής «Από τον Μίκη στο σήμερα», ως συνέχεια της παιδικής χαράς. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό κήπο, με την τοποθέτηση «μουσικών λουλουδιών» και οργάνων, τα οποία θα παίζουν μουσική μόλις τα αγγίξει ο επισκέπτης, ενώ ειδικές πινακίδες με QR Codes θα προσφέρουν επιλεγμένες πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο χώρος υπαίθριας εκγύμνασης «Ζορμπάς», συνολικής έκτασης 570 τ.μ., με υπερσύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, που θα προσφέρεται για κλασική γυμναστική, άσκηση για ηλικιωμένους, Καλλισθενική γυμναστική, yoga, pilates, τρέξιμο, αλλά και σκάκι.



Παράλληλα, θα διαμορφωθούν εγκαταστάσεις για τη λειτουργία αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

«Η παρέμβαση στο Πάρκο Τσαγκάρη στα Μελίσσια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζουμε ως Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία ποιοτικών, λειτουργικών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων. Δίνουμε έμφαση σε έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς και προσφέρουν δυνατότητες άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στον Δήμο Πεντέλης, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, με σημαντικά έργα όπως η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του Πάρκου ‘Θάλωσσι’ στη Νέα Πεντέλη, που μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο αναψυχής, καθώς και η κατασκευή κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που ενισχύουν την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μας με τη Δήμαρχο Νατάσα Κοσμοπούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο αυτών των έργων, διασφαλίζοντας συντονισμό, ταχύτητα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες της Αττικής».

Από πλευράς της η κυρία Κοσμοπούλου δήλωσε: «Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, το Πάρκο Τσαγκάρη περνά σε μια νέα εποχή. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή, προσβάσιμο και πολυλειτουργικό χώρο για μικρούς και μεγάλους, με παιδική χαρά, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, αλλά και με σαφή αναφορά στον εμβληματικό μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συμβολή του στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Πεντέλης.»

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Πεντέλης Φώτης Φωτίου, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα.

