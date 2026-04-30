Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον»

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 998.000 ευρώ την αναβάθμιση του Πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια

Μίλτος Τσεκούρας

  • Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 998.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια.
  • Το έργο περιλαμβάνει δημιουργία αμφιθεάτρου, προσβάσιμης παιδικής χαράς, μουσικού κήπου και υπαίθριου χώρου εκγύμνασης.
  • Το πάρκο θα λειτουργήσει ως δημόσιος χώρος αναψυχής και πολιτισμού με αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη.
  • Παράλληλα θα διαμορφωθούν αναψυκτήριο και χώροι υγιεινής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας.
  • Η αναβάθμιση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα έργων στη Δημοτική Ενότητα Πεντέλης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του δασικού χώρου στο Πάρκο Τσαγκάρη των Μελισσίων, ύψους 998.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πάρκου, με τη δημιουργία διακριτών χώρων και ζωνών, προκειμένου να αποτελέσουν δημόσιο χώρο αναψυχής και φιλοξενίας ποικίλων εκδηλώσεων, αλλά και ένα αστικό τοπόσημο αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών, που θα καλύψουν έκταση περίπου 8 στρεμμάτων, θα διαμορφωθούν οι εξής ανοικτοί χώροι:

  • Το ξύλινο μικρό αμφιθέατρο «Φαίδρα», με εμβαδόν σκηνής 86 τ.μ. και χωρητικότητας 30 θεατών
  • Η παιδική χαρά «Όμορφη Πόλη», έκτασης 820 τ.μ., άρτια εξοπλισμένη και κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη προσβασιμότητα και την εύκολη χρήση της από παιδιά με αναπηρίες ή αυτισμό. Επίσης, στον χώρο θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικά πάνελ για την εξοικείωση των παιδιών με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.
  • Ο Κήπος της Μουσικής «Από τον Μίκη στο σήμερα», ως συνέχεια της παιδικής χαράς. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό κήπο, με την τοποθέτηση «μουσικών λουλουδιών» και οργάνων, τα οποία θα παίζουν μουσική μόλις τα αγγίξει ο επισκέπτης, ενώ ειδικές πινακίδες με QR Codes θα προσφέρουν επιλεγμένες πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη.
  • Ο χώρος υπαίθριας εκγύμνασης «Ζορμπάς», συνολικής έκτασης 570 τ.μ., με υπερσύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, που θα προσφέρεται για κλασική γυμναστική, άσκηση για ηλικιωμένους, Καλλισθενική γυμναστική, yoga, pilates, τρέξιμο, αλλά και σκάκι.


Παράλληλα, θα διαμορφωθούν εγκαταστάσεις για τη λειτουργία αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

«Η παρέμβαση στο Πάρκο Τσαγκάρη στα Μελίσσια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζουμε ως Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία ποιοτικών, λειτουργικών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων. Δίνουμε έμφαση σε έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς και προσφέρουν δυνατότητες άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στον Δήμο Πεντέλης, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, με σημαντικά έργα όπως η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του Πάρκου ‘Θάλωσσι’ στη Νέα Πεντέλη, που μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο αναψυχής, καθώς και η κατασκευή κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που ενισχύουν την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μας με τη Δήμαρχο Νατάσα Κοσμοπούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο αυτών των έργων, διασφαλίζοντας συντονισμό, ταχύτητα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες της Αττικής».

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Από πλευράς της η κυρία Κοσμοπούλου δήλωσε: «Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, το Πάρκο Τσαγκάρη περνά σε μια νέα εποχή. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή, προσβάσιμο και πολυλειτουργικό χώρο για μικρούς και μεγάλους, με παιδική χαρά, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, αλλά και με σαφή αναφορά στον εμβληματικό μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συμβολή του στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Πεντέλης.»

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Πεντέλης Φώτης Φωτίου, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα.

10:44WHAT THE FACT

Νέο συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ στην αγορά αφιερωμένο στο Μεσολόγγι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Εντοπίστηκε σώα η 31χρονη travel influencer από την Σκωτία - Είχε εξαφανιστεί από τις 25 Απριλίου

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου LNG

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις λέβητες φυσικού αερίου από κοινόχρηστο χώρο οικοδομής στο Ωραιόκαστρο

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική μείωση του χιονιού στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία θεμέλια Τσίπρα για κράτος στην υπηρεσία της κοινωνίας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα απαγορεύει την πώληση drones στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καβάφης «επέστρεψε» στο κέντρο της Αθήνας - Φωτογραφίες από το γλύπτο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:57WHAT THE FACT

Σκοτεινή ύλη: Ο καταλύτης για τις πρώτες υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το μήνυμα Ανδρουλάκη, ενώνω κι εγώ τη φωνή μου»

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από τσίμπημα μέλισσας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

09:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξετάζουν να στείλουν στον πόλεμο τον υπερηχητικό πύραυλο «Dark Eagle»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 22χρονη για το πάρκινγκ

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ