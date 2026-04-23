Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε συνολικά πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων»

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει πάνω από 100 εκατ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για τη δημιουργία 43 νέων σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική.
  • Το 17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, χρηματοδοτούμενο με 917.600 ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική 2021
  • 2027», διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και είναι προσβάσιμο για παιδιά με αναπηρία.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Δήμαρχο Πετρούπολης για την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού άνω των 17 εκατ. ευρώ.
  • Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 11 νηπιαγωγεία, 9 δημοτικά, 9 γυμνάσια και λύκεια, 14 παιδικοί σταθμοί, καθώς και μελέτες ωρίμανσης σχολικών μονάδων.
  • Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και το 1ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης, έργο που εκκρεμούσε από τη δεκαετία του 1990.
Τα εγκαίνια του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027» ύψους 917.600 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, μαζί με τον Δήμαρχο Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμο.

Ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στις αίθουσες και τους χώρους του νηπιαγωγείου, συνομίλησε με τη διευθύντρια και τις εκπαιδευτικούς, ενώ βρέθηκε και σε μία από τις αίθουσες όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Το νέο νηπιαγωγείο έχει έκταση 260 τ.μ και δυναμικότητα 50 νηπίων, είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό, ενώ όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του είναι απόλυτα προσβάσιμοι από παιδιά με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

img3374.jpg



«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια γειτονιά που μου θυμίζει αυτή που μεγάλωσα. Μια λαϊκή γειτονιά, όπου οι παλαιότεροι και πιο έμπειροι δήμαρχοι μας δίδαξαν να διεκδικούμε, αλλά και να είμαστε συγκροτημένοι» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Το νέο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα μόνο μικρό τμήμα της δομημένης στρατηγικής μας για την πλήρη αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική, μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο επενδύουμε πάνω από 100 εκατ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους μας»
Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Πετρούπολης για την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, τα οποία ξεμπλόκαραν μετά από πολυετείς καθυστερήσεις από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας «με συνεννόηση, συναίνεση και συνεργασία», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά.
«Στην αυτοδιοίκηση είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και ελάχιστα εκείνα που μας χωρίζουν. Οι διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και τόνισε: «Με τον αεικίνητο δήμαρχο και φίλο Βαγγέλη Σίμο, έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 17 εκατ. ευρώ. Είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχει κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία. Βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, δίνουμε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε δημοτική και περιφερειακή αρχή βρίσκονται άνθρωποι που δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο και αγωνίζονται καθημερινά για να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τις κοινωνίες τους. Τα έργα που υλοποιούνται σήμερα είναι μόνο η αρχή - τα καλύτερα έρχονται».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα το 17ο Νηπιαγωγείο, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από πάρα πολλά χρόνια προσπαθειών, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνολική συνεργασία που έχουμε σε ζητήματα της πόλης - όχι μόνο στον τομέα της σχολικής στέγης. Και το τονίζω αυτό ,γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο ευχάριστο νέο: πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και του 1ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, ένα έργο που αναμένει η πόλη από τη δεκαετία του 1990. Για ακόμη μία φορά, ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη για τη σημαντική αυτή στήριξη».

43 νέες σχολικές μονάδες, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρεια Αττικής

Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», η διοίκηση της Περιφέρειας έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας σε όλη την Αττική, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η κατασκευή:
─11 Νηπιαγωγείων, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ,
─9 Δημοτικών Σχολείων, με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ,
─9 Γυμνασίων και Λυκείων, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ,
─14 παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών, με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ,
─καθώς και μελέτες ωρίμανσης σχολικών μονάδων, ύψους 4 εκ. ευρώ.

Στα εγκαίνια του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικού Τομέα Αθηνών Μπάμπης Αλεξανδράτος και Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Εμπορίου Μαριάννα Τουμαζάτου, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

