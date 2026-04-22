Νίκος Χαρδαλιάς: «Η μητροπολιτικότητα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των Περιφερειών με σαφείς αρμοδιότητες και χρηματοδότηση για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η μητροπολιτικότητα αναδείχθηκε ως κρίσιμο εργαλείο ανάπτυξης, με έμφαση στον συντονισμό και τις κοινές συνέργειες μεταξύ των μητροπολιτικών περιοχών.
  • Η Περιφέρεια Αττικής έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει 55 αντιπλημμυρικά έργα έως το 2027, με το 55% αυτών ήδη δρομολογημένο και χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Ζητείται ενιαίος μητροπολιτικός σχεδιασμός και συντονισμός σε ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία και η διαχείριση αποβλήτων, με έναν φορέα υπεύθυνο για την υλοποίηση.
  • Η Περιφέρεια Αττικής προωθεί ένα πρόγραμμα με πάνω από 300 έργα σε συνεργασία με τους δήμους, επικεντρωμένο στην ασφάλεια, ανθεκτικότητα και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών, με σαφείς αρμοδιότητες και επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία, ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, στάθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στην έναρξη του Delphi Economic Forum ΧΙ στους Δελφούς.

Ο κ. Χαρδαλιάς, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αρχηγών κρατών και υψηλόβαθμων διεθνών αξιωματούχων, ανέδειξε τη σημασία του φετινού θέματος του Forum, επισημαίνοντας ότι «το πραγματικό ζητούμενο σήμερα δεν είναι απλώς η προσαρμογή στις εξελίξεις, αλλά η ικανότητα να τις ερμηνεύουμε σωστά και να τις μετατρέπουμε σε ευκαιρία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των Περιφερειών ως βασικών πυλώνων σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη, τονίζοντας ότι «αν θέλουμε πολιτικές που να αποδίδουν, αυτές πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κοντά στον πολίτη, εκεί όπου καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέδειξε τη σημασία της μητροπολιτικότητας ως κρίσιμου εργαλείου ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «οι σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες δεν περιορίζονται σε διοικητικά όρια, αλλά αναπτύσσονται σε δίκτυα και διασυνδέσεις που απαιτούν συντονισμό, κοινή στόχευση και πραγματικές συνέργειες».

Όπως σημείωσε, «στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές διαμορφώνονται σήμερα οι όροι της ανταγωνιστικότητας, καθώς συγκεντρώνουν παραγωγική δραστηριότητα, καινοτομία και επενδύσεις, δημιουργώντας δυναμικές που ενισχύουν συνολικά την εθνική οικονομία».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η ενίσχυση αυτού του ρόλου προϋποθέτει «ξεκάθαρες αρμοδιότητες και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία», επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρές Περιφέρειες χωρίς ξεκάθαρο ρόλο, ούτε να ζητάμε αποτελέσματα χωρίς τα μέσα για να τα υλοποιήσουμε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεννόησης και των συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι «σε μια περίοδο έντασης και πόλωσης, η αναζήτηση κοινών λύσεων πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές αποτελεί προϋπόθεση για σταθερότητα και ουσιαστική πρόοδο».

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής, ως η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και βασικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας, έχει αυξημένη ευθύνη «να λειτουργεί ως πεδίο εφαρμογής πολιτικών που μεταφράζονται σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας και σε βελτίωση της καθημερινότητας», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γενιές.



«Γιατί τελικά, η ανάπτυξη δεν είναι έννοια θεωρητική. Είναι απτά αποτελέσματα για κάθε συμπολίτη μας. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που έχουμε αποφασίσει να κερδίσουμε», κατέληξε.

«55 αντιπλημμυρικά έργα έως το 2027 – το 55% έχει ήδη δρομολογηθεί»

Αμέσως μετά το πέρας της έναρξης των εργασιών του Φόρουμ, ο Περιφερειάρχης Αττικής, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τηλεοπτικών καναλιών και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, αναφέρθηκε εκτενώς στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής. «Το 55% των έργων που είχαμε δεσμευτεί για την αντιπλημμυρική θωράκιση έχει ήδη δρομολογηθεί, σχεδόν στα μισά της θητείας μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: θα τηρήσω τη δέσμευσή μου. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, και τα 55 έργα θα έχουν δρομολογηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργα κρίσιμα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, «που για χρόνια ήταν εγκλωβισμένα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά σήμερα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους». Όπως τόνισε, «έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, όμως η κλιματική κρίση τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς. Γι’ αυτό επενδύουμε στην πρόληψη και κυρίως στην ανθεκτικότητα, με ένα ολιστικό πρόγραμμα παρεμβάσεων». Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι «η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται 442 ρέματα, συνολικού μήκους 886 χιλιομέτρων. Χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας».

Σε ό,τι αφορά τη μητροπολιτική διακυβέρνηση και τις βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε την ανάγκη για τολμηρές αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση έχει ωριμάσει, αλλά το αποφασιστικό βήμα δεν έχει γίνει ακόμη». Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία και η διαχείριση των αποβλήτων «δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά – απαιτούν ενιαίο, μητροπολιτικό σχεδιασμό και συντονισμό». Ο Περιφερειάρχης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να σχεδιάζει ο καθένας ξεχωριστά. Χρειάζεται ένας φορέας που θα έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού, με συνέχεια και συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης», ενώ πρόσθεσε με έμφαση ότι «χρειάζεται να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα με όρους ξεκάθαρους και αποτελεσματικούς. Και, κυρίως, η Πολιτεία οφείλει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης που έρχεται, να πάρει γενναίες αποφάσεις. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η επίλυση των ζητημάτων αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση των συνεργασιών είναι προϋπόθεση για να περάσουμε από τις μελέτες στο αποτέλεσμα», προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής «διεκδικεί ενεργό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση». Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο συνολικό πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι «έχουμε θέσει σε προτεραιότητα 300+1 έργα σε συνεργασία με τους 66 Δήμους μας, με στόχο την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κόσμος δεν θέλει άλλες αναλύσεις – θέλει αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνουμε καθημερινά στο πεδίο».



Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

