Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου

Στο πάνελ της παρουσίασης συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη και τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Μώραλης και ο Νίκος Χαρδαλιάς συμμετείχαν σε πάνελ για την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς» του Λεωνίδα Μακρή.
  • Η εκδήλωση συγκέντρωσε πολιτικά στελέχη από διάφορους χώρους και βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τον ιδιαίτερο πολιτικό τρόπο του εκλιπόντα Γιάννη Μπουτάρη κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον συγγραφέα.
  • Η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου συντόνισε τη συζήτηση για το βιβλίο.
  • Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η θερμή χειραψία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Ζαχαριάδη και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.
Snapshot powered by AI

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, το οποίο είναι αφιερωμένο στην πορεία και την παρακαταθήκη του Γιάννη Μπουτάρη.

Η εκδήλωση έφερε στο ίδιο τραπέζι κορυφαία στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.

Για το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς», θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το έργο και συνομίλησε εκτενώς με τον συγγραφέα, αναλύοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε ο εκλιπών πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Το παρών δίνουν, μεταξύ άλλων, πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Συμεών Κεδίκογλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Πέτρος Κόκκαλης και η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στο περιθώριο της εκδήλωσης ήταν η ιδιαίτερα θερμή χειραψία που αντάλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κώστα Ζαχαριάδη και τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στην τοποθέτησή του ο Αλέξες Τσίπρας ανέφερε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα αυτοδιοικητικό πάνελ. Πρώτο εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων με δήμαρχο τον Κακλαμάνη και αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Με τον Χαρδαλιά γνωρίζομαι από τοτε που ήταν δήμαρχος Βύρωνα και εγώ μηχανικός και έκανε διαγωνισμούς όχι με απευθείας αναθέσεις όπως γίνεται τώρα.

Μας τρολαρουν οι διοργανωτές που έβαλαν εμένα και τον Νίκο αριστερά όπως βλέπετε και τον Χάρη και το Γιάννη δεξιά.

Με τον Γιάννη Μπουτάρη γουσταριζες να μιλάς μαζί του και να ακούς τις ιστορίες από την πολύ γεμάτη ζωή που έκανε, πολλές φορές και στα όρια.

Ο Μπουτάρης εκτός από αντισυμβατικός, ήταν και ακομπλεξάριστος.
Και το εργαλείο που κινούσε τη δράση του ήταν η επιμονή του στην αλήθεια. Η αλήθεια για τους προσωπικούς του δαίμονες, όπως ο αλκοολισμός και η προσπάθεια να απαλλαγεί από αυτόν.

Δε θα ξεχάσω την επιμονή του να μετατρέψουμε σε φως για τη πόλη, σκιερές πτυχές της ιστορίας της.
Την επιμονή του να δουλέψουμε για το μνημείο του ολοκαυτώματος.
Την επιμονή του να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, με την ιδέα του για απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη και αξιοποίηση της οικίας του Κεμάλ.

Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρεσπών και τη στήριξη που παρείχε ο Γιάννης Μπουτάρης στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για έναν διάλογο που είχαν μεταξύ τους.

"Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις ;
Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες.

Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω.
Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του.
Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ."

Κλείνοντας ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι "λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη.
Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Η τιτάνια προσπάθεια να σωθεί η 13χρονη – Πάθαινε συνεχώς ανακοπές μέσα στο χειρουργείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in

20:43LIFESTYLE

Eurovision: 3 αποκαλύψεις για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της ενώ το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν αναβλήθηκε - Συνεχείς συσκέψεις στο Λευκό Οίκο

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε, δείτε το viral βίντεο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχωριστή πτήση για 2χρονο που ξεπέρασε τον καρκίνο: Τα συγκινητικά γράμματα που έλαβε από άγνωστους επιβάτες

20:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών - Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

20:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ κύκλωμα με Ιταλούς ποδοσφαιριστές - Tα πάρτι σε Μιλάνο και Μύκονο με συνοδούς πολυτελείας

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία για άρση ασυλίας - Δεν τίθεται κομματική πειθαρχία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στη Serie A: Μαρτυρίες για κύκλωμα πορνείας με εμπλοκή παικτών των Ίντερ και Μίλαν

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών - Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πώς πέθανε ο 58χρονος σε αμπέλι με το τρακτέρ του - Η συγκλονιστική περιγραφή

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε, δείτε το viral βίντεο

18:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον «αέρα» για 159 επιβάτες: Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος λόγω πιθανής απειλής

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της ενώ το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν αναβλήθηκε - Συνεχείς συσκέψεις στο Λευκό Οίκο

20:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Έπαιξαν θέατρο για να τους στείλω τα λεφτά, είμαι θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος λογιστής

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ