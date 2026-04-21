Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Μώραλης και ο Νίκος Χαρδαλιάς συμμετείχαν σε πάνελ για την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς» του Λεωνίδα Μακρή.

Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η θερμή χειραψία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Ζαχαριάδη και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, το οποίο είναι αφιερωμένο στην πορεία και την παρακαταθήκη του Γιάννη Μπουτάρη.

Η εκδήλωση έφερε στο ίδιο τραπέζι κορυφαία στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.

Για το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς», θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το έργο και συνομίλησε εκτενώς με τον συγγραφέα, αναλύοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε ο εκλιπών πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Το παρών δίνουν, μεταξύ άλλων, πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Συμεών Κεδίκογλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Πέτρος Κόκκαλης και η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στο περιθώριο της εκδήλωσης ήταν η ιδιαίτερα θερμή χειραψία που αντάλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κώστα Ζαχαριάδη και τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στην τοποθέτησή του ο Αλέξες Τσίπρας ανέφερε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα αυτοδιοικητικό πάνελ. Πρώτο εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων με δήμαρχο τον Κακλαμάνη και αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Με τον Χαρδαλιά γνωρίζομαι από τοτε που ήταν δήμαρχος Βύρωνα και εγώ μηχανικός και έκανε διαγωνισμούς όχι με απευθείας αναθέσεις όπως γίνεται τώρα.

Μας τρολαρουν οι διοργανωτές που έβαλαν εμένα και τον Νίκο αριστερά όπως βλέπετε και τον Χάρη και το Γιάννη δεξιά.

Με τον Γιάννη Μπουτάρη γουσταριζες να μιλάς μαζί του και να ακούς τις ιστορίες από την πολύ γεμάτη ζωή που έκανε, πολλές φορές και στα όρια.

Ο Μπουτάρης εκτός από αντισυμβατικός, ήταν και ακομπλεξάριστος.

Και το εργαλείο που κινούσε τη δράση του ήταν η επιμονή του στην αλήθεια. Η αλήθεια για τους προσωπικούς του δαίμονες, όπως ο αλκοολισμός και η προσπάθεια να απαλλαγεί από αυτόν.

Δε θα ξεχάσω την επιμονή του να μετατρέψουμε σε φως για τη πόλη, σκιερές πτυχές της ιστορίας της.

Την επιμονή του να δουλέψουμε για το μνημείο του ολοκαυτώματος.

Την επιμονή του να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, με την ιδέα του για απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη και αξιοποίηση της οικίας του Κεμάλ.

Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρεσπών και τη στήριξη που παρείχε ο Γιάννης Μπουτάρης στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για έναν διάλογο που είχαν μεταξύ τους.

"Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις ;

Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες.

Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω.

Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του.

Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ."

Κλείνοντας ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι "λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη.

Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον"».

