Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζωτική ανάγκη ένα μεγάλο δημοκρατικό “ξεβόλεμα” – Δεν υπάρχει αντίπαλος»

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη και η πολιτική στάση του φαίνεται πως λειτούργησε ως μια ακόμη αφορμή κινητοποίησης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με άρθρο του σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών κηρύσσει ουσιαστικά τον σχηματισμό του νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας για το άμεσο μέλλον μόνο τη δημοσίευση του ιδεολογικού μανιφέστου και την επίσημη ιδρυτική διακήρυξη.

Με ένα σύντομο άρθρο που δεν ξεπερνά τη μισή σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού με βαριές αναφορές για «εγκλήματα», ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για μη ύπαρξη αντιπαραθετικής πολιτικής πρότασης και ταυτόχρονα δίνει νέα στοιχεία για τη φύση, την ιδεολογική τοποθέτηση και την οργανωτική κατάσταση του νέου πολιτικού φορέα, που όπως λέει χαρακτηριστικά «ζυγώνει».

Η μικρή έκταση του κειμένου μάλιστα φαίνεται πως έχει στόχο να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, συμπυκνώνοντας τις βασικές του θέσεις και συγκροτώντας ένα άρθρο που διαβάζοντάς το σε λίγο χρόνο θα μπορεί κανείς να κατανοήσει τόσο την οπτική, όσο και τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα, η μικρή έκταση και τα πυκνά νοήματα δίνουν την αίσθηση του «επείγοντος» που είναι προφανές από το ύφος του κειμένου ότι θέλει να περάσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς»

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά από την αναφορά στη συζήτηση της Πέμπτης στο κοινοβούλιο, σχολιάζοντας ότι οι πολίτες δεν έλαβαν απαντήσεις «για τα εγκλήματα που βαρύνουν την κυβέρνηση, όπως η κακοποίηση του κράτους δικαίου και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος».

Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για «κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς και της διαφθοράς» που «ασχημονεί σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας, κακοποιεί το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, λεηλατεί τα δημόσια και τα ευρωπαϊκά ταμεία και υποθάλπει το ψέμα και την απάτη ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της».

Μάλιστα, αναφερόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, σχολιάζει ότι «αντιμετωπίζει το κράτος σαν λάφυρο, φυλακίζει το Σύνταγμα στα όρια της δικής του ηθικής και αντιμετωπίζει τους Έλληνες σαν πολιτικά αναλφάβητους, ή ακόμα χειρότερα σαν πρόθυμους συνεργούς και συνενόχους στη γενικευμένη παρανομία και συγκάλυψη».

Τέλος, σχετικά με τη διεθνή συνθήκη, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί ότι οι κυβερνητικές πολιτικές «τοποθετούν την Ελλάδα στη ζώνη υψηλού κινδύνου» και «την καθιστούν μέρος του πολέμου».

«Δεν υπάρχει αντίπαλος»

Ο πρώην πρωθυπουργός δε φείδεται της κριτικής και προς τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να τα ονοματίζει ξεχωριστά. Όπως αναφέρει, «δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Όχι συμπληρωματική, αλλά αποφασιστικά αντιπαραθετική».

Μάλιστα σχολιάζει ότι αυτή η συνθήκη είναι και που διατηρεί μέχρι τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία, επειδή όπως λέει, «δεν υπάρχει αντίπαλος». «Αυτό σώζει σήμερα την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».

«Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, τότε τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά για τη χώρα και την κοινωνία», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός για να «μπει» στο κεφάλαιο της πολιτικής του κίνησης.

«Ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του»

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο «επείγον» μήνυμά του προς τους πολίτες μέσω του σημερινού άρθρου του στην ΕφΣυν, τονίζει ότι είναι «ζωτική ανάγκη», «ένα μεγάλο δημοκρατικό "ξεβόλεμα", μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό».

Όπως ξεκαθαρίζει, «ζωτική, κοινωνική και εθνική ανάγκη» είναι επίσης η ύπαρξη μιας «νέας και ισχυρής κυβερνώσας Αριστεράς, προγραμματικά συμπαγούς και ριζικά ανανεωμένης».

«Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», καταλήγει το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα.

