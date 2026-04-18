Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζωτική ανάγκη ένα μεγάλο δημοκρατικό "ξεβόλεμα" – Δεν υπάρχει αντίπαλος»

Με ένα συνοπτικό άρθρο, ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλλει τον σχηματισμό του νέου πολιτικού του φορέα ως μια αποφασιστικά αντιπαραθετική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη και η πολιτική στάση του φαίνεται πως λειτούργησε ως μια ακόμη αφορμή κινητοποίησης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με άρθρο του σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών κηρύσσει ουσιαστικά τον σχηματισμό του νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας για το άμεσο μέλλον μόνο τη δημοσίευση του ιδεολογικού μανιφέστου και την επίσημη ιδρυτική διακήρυξη.

Με ένα σύντομο άρθρο που δεν ξεπερνά τη μισή σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού με βαριές αναφορές για «εγκλήματα», ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για μη ύπαρξη αντιπαραθετικής πολιτικής πρότασης και ταυτόχρονα δίνει νέα στοιχεία για τη φύση, την ιδεολογική τοποθέτηση και την οργανωτική κατάσταση του νέου πολιτικού φορέα, που όπως λέει χαρακτηριστικά «ζυγώνει».

Η μικρή έκταση του κειμένου μάλιστα φαίνεται πως έχει στόχο να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, συμπυκνώνοντας τις βασικές του θέσεις και συγκροτώντας ένα άρθρο που διαβάζοντάς το σε λίγο χρόνο θα μπορεί κανείς να κατανοήσει τόσο την οπτική, όσο και τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα, η μικρή έκταση και τα πυκνά νοήματα δίνουν την αίσθηση του «επείγοντος» που είναι προφανές από το ύφος του κειμένου ότι θέλει να περάσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς»

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά από την αναφορά στη συζήτηση της Πέμπτης στο κοινοβούλιο, σχολιάζοντας ότι οι πολίτες δεν έλαβαν απαντήσεις «για τα εγκλήματα που βαρύνουν την κυβέρνηση, όπως η κακοποίηση του κράτους δικαίου και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος».

Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για «κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς και της διαφθοράς» που «ασχημονεί σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας, κακοποιεί το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, λεηλατεί τα δημόσια και τα ευρωπαϊκά ταμεία και υποθάλπει το ψέμα και την απάτη ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της».

Μάλιστα, αναφερόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, σχολιάζει ότι «αντιμετωπίζει το κράτος σαν λάφυρο, φυλακίζει το Σύνταγμα στα όρια της δικής του ηθικής και αντιμετωπίζει τους Έλληνες σαν πολιτικά αναλφάβητους, ή ακόμα χειρότερα σαν πρόθυμους συνεργούς και συνενόχους στη γενικευμένη παρανομία και συγκάλυψη».

Τέλος, σχετικά με τη διεθνή συνθήκη, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί ότι οι κυβερνητικές πολιτικές «τοποθετούν την Ελλάδα στη ζώνη υψηλού κινδύνου» και «την καθιστούν μέρος του πολέμου».

«Δεν υπάρχει αντίπαλος»

Ο πρώην πρωθυπουργός δε φείδεται της κριτικής και προς τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να τα ονοματίζει ξεχωριστά. Όπως αναφέρει, «δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Όχι συμπληρωματική, αλλά αποφασιστικά αντιπαραθετική».

Μάλιστα σχολιάζει ότι αυτή η συνθήκη είναι και που διατηρεί μέχρι τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία, επειδή όπως λέει, «δεν υπάρχει αντίπαλος». «Αυτό σώζει σήμερα την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».

«Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, τότε τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά για τη χώρα και την κοινωνία», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός για να «μπει» στο κεφάλαιο της πολιτικής του κίνησης.

«Ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του»

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο «επείγον» μήνυμά του προς τους πολίτες μέσω του σημερινού άρθρου του στην ΕφΣυν, τονίζει ότι είναι «ζωτική ανάγκη», «ένα μεγάλο δημοκρατικό "ξεβόλεμα", μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό».

Όπως ξεκαθαρίζει, «ζωτική, κοινωνική και εθνική ανάγκη» είναι επίσης η ύπαρξη μιας «νέας και ισχυρής κυβερνώσας Αριστεράς, προγραμματικά συμπαγούς και ριζικά ανανεωμένης».

«Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», καταλήγει το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα.

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζωτική ανάγκη ένα μεγάλο δημοκρατικό “ξεβόλεμα” – Δεν υπάρχει αντίπαλος»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σανς «έσβησαν» τον Κάρι κι άφησαν τους Ουόριορς εκτός playoffs – Πρόκριση για τους Μάτζικ

10:10ANNOUNCEMENTS

Φωτιά στο πρωτάθλημα με διαστημική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet!

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από την οστεοαρθρίτιδα: Πρακτικές συμβουλές αυτοφροντίδας που πραγματικά βοηθούν

09:52LIFESTYLE

Αιμιλία Υψηλάντη: «Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά από συνάδελφο πάνω στη σκηνή»

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League playoffs 5-8: ΟΦΗ, Άρης και Βόλος στο… κυνήγι του Λεβαδειακού

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

09:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Eduplan.ai: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «κλείνει» τα κενά στα σχολεία - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League playouts: «Φωτιά» η μάχη της παραμονής, εκτός έδρας οι τρεις που «καίγονται»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volga επιστρέφει με νέα μοντέλα που βασίζονται σε Geely

09:07LIFESTYLE

Ο Αντώνης Ρέμος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη – Η φωτογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

08:53LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Τον πρώτο χρόνο με τα δίδυμα ήταν πολύ δύσκολα»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η GAC πρώτη ξανά στη διατήρηση αξίας οχημάτων

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

08:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix επενδύει στο gaming με μεγάλες κυκλοφορίες το 2026 – Οι επόμενες κινήσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό Nissan Juke με νέο design και τεχνολογία

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η γνωριμία της Μυρτούς με έναν εκ των δραστών που έμελλε να αποδειχθεί μοιραία - Ψάχνουν αν γνώριζαν κι άλλοι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

06:25ΦΑΡΜΑΚΟ

«Γιατί να μην πληρώνουν παραπάνω κάποιες χώρες της Ευρώπης για φάρμακα;»: Ο πρόεδρος του τομέα φαρμάκων της Bayer Στέφαν Ούλριχ μιλά στο Newsbomb

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά - Η ανατροπή μετα την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε η ηθοποιός Νάντια Φαρές

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμές καυσίμων: Ανάσα μετά τη «βουτιά» του πετρελαίου - Πότε θα φανεί η μείωση στις αντλίες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τι χρειάζεται απέναντι στην Μονακό και ο δρόμος για το Final 4 στο «κάστρο» του

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ