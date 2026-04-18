Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»

Υπό τον τίτλο «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών», ο Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, περιγράφει με τον πλέον καθαρό τρόπο τα επόμενα βήματά του και τοποθετείται για το μέλλον της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής παράταξης.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει για τα πολιτικά σχέδιά του, την επόμενη μέρα και καλεί σε «μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου» για μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα αριστερά.

Στο άρθρο κάνει μια γενικευμένη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο σύμφωνα με πληροφορίες για την «την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ενώ μιλά και για τον ρόλο της αντιπολίτευσης, ένα θέμα που «καίει», καθώς παραμένει ανοιχτή η συζήτηση σχετικά με το αν θα υπάρξει τελικά συμπόρευση των δυνάμεων, ή αν θα γίνει μια πιο εξατομικευμένη μετακίνηση στελεχών από τον έναν χώρο στον άλλο.

Τα επόμενα βήματα Τσίπρα

Το άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα θεωρείται ο προάγγελος της ανακοίνωσης του σχηματισμού του νέου κόμματος, ειδικά εφόσον αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και εντός της ερχόμενης εβδομάδας η ανακοίνωση του ιδεολογικού μανιφέστου που ετοιμάζει ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο κ. Τσίπρας θα λάβει μέρος σε παρουσίαση του βιβλίου του Λ. Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη, γεγονός που αποκτά πολιτικό περιεχόμενο καθώς στο ίδιο πάνελ θα βρίσκεται και ο Χάρης Δούκας.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν οι δύο τελευταίες παρουσιάσεις της Ιθάκης σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να επιθυμεί να γίνουν με απόλυτη επιτυχία.

