«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Το πιο λογικό είναι προς τον Σεπτέμβριο, αλλά οι εξελίξεις -όπως βλέπετε- μας προλαβαίνουν». Με αυτή τη φράση είχε απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του για τον χρόνο της δημιουργίας του νέου του κόμματος, δείχνοντας έτσι ότι ήδη είχε στο μυαλό του το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα σενάρια περί προσφυγής στις κάλπες εντός του 2026 με πιθανό ακόμη και τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, φαίνεται πως σπρώχνει τον πρώην πρωθυπουργό σε επίσπευση των διαδικασιών.

Η «εντολή» Τσίπρα να είναι όλα έτοιμα το συντομότερο δυνατό μάλιστα, δείχνει ότι δεν έχει αποκλειστεί τελείως και το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες ακόμη και το καλοκαίρι. Μια τέτοια εξέλιξη, αν και συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τη λεωφόρο Αμαλίας καθώς ακόμη δεν έχει στηθεί σε πλήρη διάταξη ο κομματικός οργανωτικός μηχανισμός.

Έρχεται το ιδεολογικό «μανιφέστο»

Για τον λόγο αυτόν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει αμέσως μετά το Πάσχα, και σίγουρα εντός του Απριλίου να δοθεί στη δημοσιότητα το ιδεολογικό «μανιφέστο» του κόμματος που έχει αναλάβει να διαμορφώσει ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης. Το κείμενο θέσεων θα έχει ως αιχμή τη σύγκλιση των πολιτικών χώρων της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο κ. Σιακαντάρης ξεκαθαρίζει ότι «δεν θέλουμε να αθροίσουμε τρία ρεύματα, θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις», κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενός πολιτικού και ιδεολογικού μετασχηματισμού και δίνοντας έτσι και το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συσκέψεις στο «στρατηγείο» της Αμαλίας είναι συνεχείς. Άλλωστε το γεγονός ότι πλησιάζει η στιγμή των πολιτικών ανακοινώσεων φαίνεται και από την απόφαση του Ινστιτούτου Τσίπρα να προσθέσει στο δυναμικό της στη θέση της Υπεύθυνης Επικοινωνίας τη μέχρι πρότινος Συνήγορο του Παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Πάντως, στο πλαίσιο των οργανωτικών λεπτομερειών που πρέπει άμεσα να διευθετηθούν είναι ο σχηματισμός μιας «ομάδας κρούσης» που θα μεταφέρει το πολιτικό μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού στα ΜΜΕ, ικανής να αντιμετωπίσει και «πολεμικές» συνθήκες. Παράλληλα αναγκαία κρίνεται και η δημιουργία οργανωτικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και που ουσιαστικά υποστηρίζεται και προσωπικά από τον Αλέξη Τσίπρα μέσα από την περιοδεία του για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Δεν ήταν άνευ πολιτικής σημασίας άλλωστε η παρουσία του σε εκδήλωση «αυτοοργανωμένης πρωτοβουλίας πολιτών» «για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης», στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες εβδομάδες. Τέτοιες ομάδες έχουν αρχίσει να δημιουργούνται σε πολλές πόλεις με στόχο να λειτουργήσουν και ως πολιτικοί πυρήνες όταν ανακοινωθεί το κόμμα.

Τέλος, παρά το ότι ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κάνει κάποιο «νεύμα» προς εν ενεργεία βουλευτές να κινηθούν προς το μέρος του, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δε θα δεχτεί κανέναν που να μην παραιτηθεί πρώτα από τη βουλευτική του έδρα, το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εβδομάδων δεν είναι άλλο από τη στελέχωση του νέου φορέα, με τα ονόματα που ακούγονται ως φήμες να αυξάνονται συνεχώς.

Μέχρι τώρα πάντως, δεν είναι λίγοι όσοι βλέπουν τον Αντώνη Σαουλίδη που προσφάτως αποχώρησε και τυπικά από το ΠΑΣΟΚ να εντάσσεται δυναμικά στο νέο εγχείρημα, ενώ αρκετοί «διαβάζουν» και τις χθεσινές δηλώσεις του Χάρη Καστανίδη ως μια έμμεση αναφορά μετακίνησης προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόσφατο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έθεσε χρονικό όριο (20 χρόνια) που θα μπορεί ένα πρόσωπο να εκλέγεται βουλευτής του κόμματος, με αποτέλεσμα να μένει και τυπικά εκτός ψηφοδελτίων ο Χάρης Καστανίδης. Σε δήλωσή του χθες, τόνισε με νόημα: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ».

Πάντως, ένα ακόμη πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ακούγεται ότι θα κάνει την έκπληξη και πριν τις εκλογές θα ανακοινώσει τη συστράτευσή του με τον νέο φορέα. Πρόκειται για πρόσωπο πάντως που στο παρελθόν έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ αρκετοί τον κατέτασσαν στην «κεντροδεξιά» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Εάν η φημολογία επιβεβαιωθεί, σε συνδυασμό με άλλα στελέχη προερχόμενα από την Αριστερά, θα αποτυπωθεί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να καλύψει τα τρία πολιτικά ρεύματα που θα αναφέρει και το πολιτικό «μανιφέστο».

