Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει σε πλήρη κίνηση το επιτελείο του προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να είναι έτοιμος ο νέος πολιτικός φορέας ενόψει των εκλογών, είναι ξεκάθαρο εδώ και αρκετές εβδομάδες, για όποιον παρακολουθεί προσεκτικά τις παρεμβάσεις του.

Όμως οι επόμενες κινήσεις του φαίνεται πως θα φέρουν στο προσκήνιο την προοπτική της ίδρυσης του νέου φορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν οι δύο τελευταίες παρουσιάσεις της Ιθάκης σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να επιθυμεί να γίνουν με απόλυτη επιτυχία καθώς θα είναι το τελευταίο αποτύπωμα που θα αφήσει αυτός ο μεγάλος κύκλος εκδηλώσεων. Ειδικά η παρουσίαση στο Ηράκλειο φέρει αυξημένο βάρος, καθώς είναι η μοναδική που θα γίνει στην Κρήτη.

Ωστόσο, ιδιαίτερα αυξημένη σημασία έχει μια ακόμη παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει το επόμενο διάστημα, το οποίο όμως δεν είναι η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη, το οποίο θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη και στο πάνελ θα βρίσκονται ο Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Κι αν τα ονόματα των Μώραλη και Χαρδαλιά δεν λένε κάτι για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίτπωση του Χάρη Δούκα, ο οποίος πολιτικά δε φαίνεται να τον χωρίζει τόσο μεγάλη απόσταση από τον Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με αυτή που εκφράζεται επισήμως από το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, μετά και τις εξελίξεις στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε τέτοιες μετακινήσεις, ωστόσο η πολιτική σύγκλιση θα μπορούσε να απασχολήσει τους χώρους τους και σε μελλοντικό ανύποπτο χρόνο.

Ορόσημο το «μανιφέστο»

Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο ορόσημο για τον νέο φορέα είναι πολύ κοντινό χρονικά και αφορά το περιβόητο ιδεολογικό μανιφέστο του κόμματος, το οποίο έχει αναλάβει να διαμορφώσει ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης.

Οι πληροφορίες λένε ότι το κείμενο θα είναι έτοιμο και θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός του Απριλίου και θα αποτελέσει το βασικό ιδεολογικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα στηθεί η συνολική πολιτική πρόταση του νέου φορέα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ Αθήνα 984 και τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη ο κ. Σιακαντάρης παρουσίασε σε αδρές γραμμές το περιεχόμενο του σημαντικού αυτού κειμένου για την πορεία του κόμματος.

Όπως είπε, «επιδιώκουμε τη σύγκληση των ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Μια σύμπτωση που σημειωτέον είναι αναγκαία, αλλά διόλου εύκολη ή αυτονόητη».

«Χωρίς αυτή τη ταύτιση απόψεων, που δεν συνιστά άθροισμα θέσεων ή συγκυριακή πολιτική επιλογή, θα παραμείνουμε εγκλωβισμένοι σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, ανισοκατανομής πόρων και διαρκούς κοινωνικής ανασφάλειας», εξήγησε ο κ. Σιακαντάρης, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι «το νέο κόμμα είναι έτοιμο, το μανιφέστο σχεδόν έτοιμο, θα ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα, ενώ υπάρχουν σκέψεις για τη διακήρυξη».

Διαβάστε επίσης