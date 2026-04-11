Ευχές με πολιτικό νόημα από τον Αλέξη Τσίπρα
«Άνοιξη» μετά την Ανάσταση;
Snapshot
- Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε πασχαλινές ευχές με πολιτικό μήνυμα για «Άνοιξη» που πρέπει να φτιαχτεί αν δεν έρθει από μόνη της.
- Η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Τσίπρα αναμένεται να μετατεθεί από τον Σεπτέμβριο στον Μάιο.
- Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει πρόωρες εκλογές μετά τις θερινές διακοπές.
- Εντός Απριλίου θα δοθεί στη δημοσιότητα το ιδεολογικό μανιφέστο του κόμματος, με έμφαση στη σύγκλιση Σοσιαλδημοκρατίας, Πολιτικής Οικολογίας και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
- Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η δημιουργία οργανωτικού δικτύου του νέου κόμματος σε όλη την Ελλάδα.
«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις...». Με αυτή τη σύντομη, αλλά γεμάτη πολιτικό περιεχόμενο, φράση, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει μέσω ανάρτησης τις πασχαλινές ευχές του για «Καλή Ανάσταση».
Η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι τυχαία και ενισχύει τις πληροφορίες που θέλουν την ανακοίνωση του νέου του κόμματος να μετατίθεται τελικά εντός του Μαΐου από τον Σεπτέμβριο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
Η μετάθεση των σχεδίων έρχεται υπό το φως πληροφοριών που θέλουν τον πρωθυπουργό να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αμέσως μετά τις θερινές διακοπές.
Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει αμέσως μετά το Πάσχα, και σίγουρα εντός του Απριλίου να δοθεί στη δημοσιότητα το ιδεολογικό «μανιφέστο» του κόμματος που έχει αναλάβει να διαμορφώσει ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης. Το κείμενο θέσεων θα έχει ως αιχμή τη σύγκλιση των πολιτικών χώρων της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς.
Η αναφορά λοιπόν για την «Άνοιξη», που πρέπει κανείς να «φτιάξει» αν δεν έρθει από μόνη της, είναι μια σαφής αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις που θα φέρει η «μεταπασχαλινή» περίοδος, καθώς ακόμη κι αν δεν υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημοσιευτεί το πολιτικό-ιδεολογικό του μανιφέστο και θα ξεκινήσει το δύσκολο έργο της δημιουργίας οργανωτικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα.