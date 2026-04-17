Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

«Άμα κρατάω το τηλέφωνο στο αυτί μου ζεσταίνεται και δεν μπορώ να περιμένω τηλέφωνο» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην ερώτηση αν περιμένει τηλεφώνημα από τον Τσίπρα 

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα
Ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις με μια αιχμηρή μαντινάδα, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο το υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και τα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου.
Γι’ αυτό πολύ ζηλεύουνε με το πέταγμά μου“.

Σε συνέντευξή του στο Radio Marconi 96,1 FM, υποστήριξε ότι για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα ισχύει η ανταπόκριση στο πλαίσιο των «10+1 σημείων» που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για μια προγραμματική, προοδευτική αντιπολίτευση και συνεργασία. «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω, από εκεί και πέρα και για τον Τσίπρα ισχύει η ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα των 10 + 1 σημείων για την προγραμματική προοδευτική αντιπολίτευση και συνεργασία που έχει διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει καιρό να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε «αρκετό».

Ερωτηθείς εάν περιμένει να του τηλεφωνήσει, απάντησε με σαρκαστικό ύφος:

«Άμα κρατάω το τηλέφωνο στο αυτί μου ζεσταίνεται και δεν μπορώ να περιμένω τηλέφωνο. Όπως έχω υψοφοβία έχω και δυσανεξία να ακουμπώ το τηλέφωνο στο αυτί μου πολύ ώρα».

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου προέδρου κοινότητας – Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιά: Σύλληψη 41χρονου οδηγού ταξί - Εντοπίστηκε με πλαστή άδεια οδήγησης

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας να ακούει trap στο αυτοκίνητο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για «εξαγορά ψήφων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τι υποστηρίζει ακαδημαϊκός

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κανονικά κόντρα στην Έφες ο Κέντρικ Ναν

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποίηση Μητσοτάκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την εκεχειρία στον Λίβανο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη - Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε πέτρες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν γυμνάζεστε πριν το φαγητό

18:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζιτζικώστας: Διαθέτουμε επαρκή ποσότητα αεροπορικών καυσίμων – Προετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο

18:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Μετονομάζεται σε Euronext Athens

18:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Νεκρός 68χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ

18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

Novibet
17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ο 66χρονος,οι «άγνωστοι» ένοικοι του ξενοδοχείου και το μυστήριο του δωματίου «11» το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε πανικό ο Βαγγέλης Λιόλιος, νέα δήλωση αμηχανίας για τον Γιάννη Βρούτση

18:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη - Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε πέτρες

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

