Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις με μια αιχμηρή μαντινάδα, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο το υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και τα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου.

Γι’ αυτό πολύ ζηλεύουνε με το πέταγμά μου“.

Σε συνέντευξή του στο Radio Marconi 96,1 FM, υποστήριξε ότι για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα ισχύει η ανταπόκριση στο πλαίσιο των «10+1 σημείων» που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για μια προγραμματική, προοδευτική αντιπολίτευση και συνεργασία. «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω, από εκεί και πέρα και για τον Τσίπρα ισχύει η ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα των 10 + 1 σημείων για την προγραμματική προοδευτική αντιπολίτευση και συνεργασία που έχει διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει καιρό να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε «αρκετό».

Ερωτηθείς εάν περιμένει να του τηλεφωνήσει, απάντησε με σαρκαστικό ύφος:

«Άμα κρατάω το τηλέφωνο στο αυτί μου ζεσταίνεται και δεν μπορώ να περιμένω τηλέφωνο. Όπως έχω υψοφοβία έχω και δυσανεξία να ακουμπώ το τηλέφωνο στο αυτί μου πολύ ώρα».