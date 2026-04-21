Στο ίδιο πάνελ απόψε Τσίπρας με Δούκα, Μώραλη και Χαρδαλιά - Παρουσιάζουν βιβλίο για τον Μπουτάρη

Μια ακόμη δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναμένεται με ενδιαφέρον σήμερα το βράδυ, καθώς θα λάβει μέρος ως ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Το βιβλίο έχει πολιτική χροιά και συνεπώς αναμένεται και η παρέμβαση του κ. Τσίπρα να έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών το περασμένο Σάββατο, όπου έδωσε το σήμα για την έναρξη των πιο εντατικών προετοιμασιών για την δημιουργία του νέου του κόμματος.

Στην παρουσίαση του βιβλίου που έχει τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης - Η πολιτική αλλιώς» θα λάβουν μέρος ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο Λεωνίδας Μακρής, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης και λογογράφος του Γιάννη Μπουτάρη. Στο βιβλίο του περιγράφει την πορεία του πρώην δημάρχου, παρουσιάζοντας έναν πολιτικό που, όπως αναφέρει, λειτούργησε «αλλιώς», μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και με προσωπική πολιτική σφραγίδα.

Ωστόσο, η κοινή του παρουσία με τον Χάρη Δούκα δίνει νέα ώθηση στις πληροφορίες που τους θέλουν να βρίσκονται σε επικοινωνία. Άλλωστε, ενδεχόμενη συναντίληψη των δύο σε θέματα συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, θα φανεί και στις σημερινές παρεμβάσεις τους, κάτι που αυξάνει το ενδιαφέρον για την παρουσίαση.

Ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, κάτι που δείχνει ότι η στιγμή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος δεν είναι πολύ μακριά.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, ο πρώην πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται και η δημοσιοποίηση του «ιδεολογικού μανιφέστου» που προετοιμάζει το τελευταίο διάστημα ομάδα του Ινστιτούτου υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη.

Παράλληλα, αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να γίνουν και οι δύο τελευταίες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» σε Ηράκλειο και Καλαμάτα.

Διαβάστε επίσης