Κόμμα Τσίπρα: Δημοσιεύεται αυτή την εβδομάδα το «μανιφέστο» - Eκλογές λόγω... ΟΠΕΚΕΠΕ

Snapshot Το πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα θα δημοσιευτεί προς το τέλος αυτής της εβδομάδας και θα περιλαμβάνει 16 σελίδες με έμφαση στην εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και αύξηση μισθών.

Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί απαραίτητη την ίδρυση μιας νέας, ισχυρής και ριζικά ανανεωμένης Αριστεράς ως αναγκαία για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Υπάρχει εκτίμηση στο επιτελείο του Τσίπρα για πιθανές ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, με ενδεχόμενη ανατροπή της κυβέρνησης από βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση για «εγκλήματα» και κριτικάρει την αντιπολίτευση για έλλειψη αντιπαραθετικής πολιτικής πρότασης, υποστηρίζοντας ότι αυτό διατηρεί στην εξουσία την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η επικείμενη δημοσίευση του μανιφέστου και οι πολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τις πιθανότητες πρόωρων εκλογών πριν ή μετά το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Ως ένα «νεύμα» έναρξης των διαδικασιών ίδρυσης του νέου κόμματος φαίνεται πως λειτουργεί το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η συνοπτική του έκταση, αλλά και τα πυκνά νοήματα για όλα τα τρέχοντα θέματα, αποτυπώνουν μάλιστα και την εικόνα που είχε εδώ και ημέρες μεταφέρει το newsbomb.gr ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει θέσει τις μηχανές σε πλήρη λειτουργία.



Πλέον όμως, ακόμη και τα χρονικά ορόσημα γίνονται όλο και πιο σαφή, με τον Γιώργο Σιακαντάρη, συντονιστή της ομάδας εργασίας που διαμορφώνει το πολυσυζητημένο «ιδεολογικό μανιφέστο» του Αλέξη Τσίπρα, να δηλώνει ότι εντός της εβδομάδας, και συγκεκριμένα προς το τέλος της, θα δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο, πάνω στο οποίο θα βασιστεί και η ίδρυση του κόμματος. Με δεδομένο μάλιστα ότι την Τετάρτη ο κ. Τσίπρας πρόκειται να μιλήσει σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη, μαζί με τον Χάρη Δούκα, «σπρώχνει» τη δημοσίευση του κειμένου προς την Πέμπτη ή την Παρασκευή.



Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ρ/σ Flash 99.4 και τον Γιάννη Μαγκριώτη, ο Γιώργος Σιακαντάρης δήλωσε ότι το κείμενο είναι ήδη έτοιμο και πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές.



Όπως είπε, το κείμενο έχει έκταση 16 σελίδων και θα συνοδεύεται και από μία περίληψη τριών σελίδων που θα συμπυκνώνει τα κρισιμότερα σημεία. Θα δίνει δε προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των δημοσίων αγαθών, τη Δημοκρατίας και το κράτος και θα θέτει θέματα όπως αύξηση μισθών, τριανταπεντάωρο κ.ά.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εκτίμηση του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα ότι ενδέχεται να υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες μάλιστα να οδηγήσουν ακόμη και σε ανατροπή της κυβέρνησης από τους ίδιους τους βουλευτές της.



Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι οι 15 βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ρίξουν την κυβέρνηση, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τους επιτρέψει να είναι ξανά υποψήφιοι.. «Η κυβέρνηση μπορεί να χάσει τη δεδηλωμένη, ειδικά αν δεν τους αφήσει ο πρωθυπουργός να είναι ξανά υποψήφιοι» κατέληξε.



Η πρόβλεψη αυτή, ακόμη και αν δεν είναι η πλέον πιθανή, φαίνεται από την αναφορά του κ. Σιακαντάρη πως έχει συζητηθεί στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια ενδεχόμενα, όσο λίγες πιθανότητες κι αν συγκεντρώνουν, είναι δεδομένο πως ενισχύουν την τάση επιτάχυνσης των διαδικασιών ενόψει ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών πριν ή μετά το καλοκαίρι, όπως λένε κάποια σενάρια.

«Άναψε το φυτίλι» ο Τσίπρας

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πάντως φαίνεται πως έχει ήδη δώσει το έναυσμα της ενεργοποίησης μέσα από το άρθρο του που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών.



Με ένα σύντομο άρθρο που δεν ξεπερνά τη μισή σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού με βαριές αναφορές για «εγκλήματα», ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για μη ύπαρξη αντιπαραθετικής πολιτικής πρότασης και ταυτόχρονα δίνει νέα στοιχεία για τη φύση, την ιδεολογική τοποθέτηση και την οργανωτική κατάσταση του νέου πολιτικού φορέα, που όπως λέει χαρακτηριστικά «ζυγώνει».



Ο Αλέξης Τσίπρας, στο «επείγον» μήνυμά του προς τους πολίτες, τονίζει ότι είναι «ζωτική ανάγκη», «ένα μεγάλο δημοκρατικό "ξεβόλεμα", μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό».



Όπως ξεκαθαρίζει, «ζωτική, κοινωνική και εθνική ανάγκη» είναι επίσης η ύπαρξη μιας «νέας και ισχυρής κυβερνώσας Αριστεράς, προγραμματικά συμπαγούς και ριζικά ανανεωμένης».



«Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», καταλήγει το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα.



Παράλληλα, ασκεί κριτική και στην υπάρχουσα αντιπολίτευση, σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Όχι συμπληρωματική, αλλά αποφασιστικά αντιπαραθετική», γεγονός που «σώζει σήμερα την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».



«Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, τότε τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά για τη χώρα και την κοινωνία», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός για να «μπει» στο κεφάλαιο της πολιτικής του κίνησης, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.