Το Ιράν πλήττει τα Εμιράτα με επιθέσεις drones και πυραύλων

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικων Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προέρχονται από το Ιράν.

Πρόκειται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων, έπειτα από μια περίοδο περίπου τεσσάρων εβδομάδων σχετικής ηρεμίας, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει εκεχειρία.

Η επίθεση της Τρίτης αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ανανεωμένων επιθέσεων του Ιράν κατά του συμμάχου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με drones να προκαλούν πυρκαγιές σε δεξαμενόπλοια και στη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των ΗΑΕ, τη Δευτέρα.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να επαναφέρει σε λειτουργία τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης