Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα, αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων, όπως έκανε γνωστό στην εκπομπή του δημόσιου καναλιού «Update» ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου.

Επίσης, η πρέσβης αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφτεί την Ελλάδα και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Αργότερα, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.

Η επίσκεψη θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι, προσθέτοντας πως αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα προβούν σε ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης