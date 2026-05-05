Πανελλήνιες 2026: Συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους λίγο πριν τις εξετάσεις

Η περίοδος των Πανελληνίων εξετάσεων είναι μια κρίσιμη φάση, που συχνά συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα αβεβαιότητας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανελλήνιες 2026: Συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους λίγο πριν τις εξετάσεις

Μαθητές διαγωνίζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής.

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το άγχος πριν τις Πανελλήνιες είναι φυσιολογικό και μπορεί να ενισχύσει την απόδοση, αλλά η υπερβολή του μειώνει τη συγκέντρωση και προκαλεί σωματικά συμπτώματα.
  • Η οργάνωση ρεαλιστικού προγράμματος μελέτης και η ενσωμάτωση διαλειμμάτων βοηθούν στη μείωση της αβεβαιότητας και την αποφυγή εξάντλησης.
  • Η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η σωματική άσκηση συμβάλλουν σημαντικά στη σωματική και ψυχική υγεία των υποψηφίων.
  • Η υποστήριξη από γονείς και κοντινά πρόσωπα, καθώς και η διαχείριση αρνητικών σκέψεων, είναι κρίσιμες για τη μείωση του άγχους.
  • Οι Πανελλήνιες είναι σημαντικός σταθμός αλλά όχι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία, και η ψυχραιμία την ημέρα των εξετάσεων είναι απαραίτητη.
Snapshot powered by AI

Καθώς πλησιάζουν οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο άγχος και πίεση. Πρόκειται για μια κρίσιμη φάση, που συχνά συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα αβεβαιότητας, φόβου αποτυχίας και υπερκόπωσης. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση του άγχους μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στην ψυχολογία όσο και στην απόδοση των υποψηφίων.

Κατανόηση του άγχους

Το άγχος, σε ένα βαθμό, είναι φυσιολογικό και μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, κινητοποιώντας τον μαθητή να διαβάσει και να οργανωθεί καλύτερα. Όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα: μειωμένη συγκέντρωση, δυσκολία απομνημόνευσης και σωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι ή αϋπνία.

Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση

1. Οργάνωση και ρεαλιστικό πρόγραμμα

Ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα μελέτης βοηθά στη μείωση της αβεβαιότητας. Είναι σημαντικό οι μαθητές να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και να αποφεύγουν την υπερφόρτωση της ημέρας τους.

2. Διαλείμματα και ξεκούραση

Η συνεχής μελέτη χωρίς διαλείμματα μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση. Μικρά διαλείμματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα συμβάλλουν στη διατήρηση της συγκέντρωσης και της αποδοτικότητας.

3. Σωστή διατροφή και ύπνος

Η ισορροπημένη διατροφή και ο επαρκής ύπνος αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη σωματική και πνευματική υγεία. Η έλλειψη ύπνου, ειδικά τις τελευταίες ημέρες πριν τις εξετάσεις, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση.

4. Σωματική άσκηση

Ακόμη και λίγη καθημερινή άσκηση, όπως ένα περπάτημα, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα άγχους και να βελτιώσει τη διάθεση.

5. Αποφυγή αρνητικών σκέψεων

Οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν τον εσωτερικό τους διάλογο. Αντί για σκέψεις αποτυχίας, είναι προτιμότερο να επικεντρώνονται στην προσπάθεια που έχουν ήδη καταβάλει.

6. Συζήτηση με κοντινά πρόσωπα

Η επικοινωνία με φίλους, γονείς ή εκπαιδευτικούς μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά. Το άγχος μειώνεται όταν μοιράζεται.

Ο ρόλος των γονέων

Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των υποψηφίων. Ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς υπερβολικές προσδοκίες και πίεση, βοηθά τους μαθητές να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση.

Την ημέρα των εξετάσεων

Την ημέρα των εξετάσεων, οι μαθητές θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν ξεκουραστεί επαρκώς, να φτάσουν νωρίς στο εξεταστικό κέντρο και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι εξίσου σημαντική.

Ένα βήμα, όχι το τέλος

Οι Πανελλήνιες αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τον μοναδικό δρόμο για την επιτυχία. Η διατήρηση μιας ισορροπημένης οπτικής μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια και η επιμονή είναι στοιχεία που θα συνοδεύουν τους νέους σε κάθε τους βήμα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Drones του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέγραψαν το μέγεθος της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης με AI

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για την καταδίκη Πολάκη: «Μείζον πολιτικό θέμα για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ»

17:38LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα δούμε το πρώτο βίντεο του Akyla από τις πρόβες;

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν πλήττει τα Εμιράτα με επιθέσεις drones και πυραύλων

17:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Ρέππα υπέρ Καστανίδη: Ζητά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός - ΠΟΥ: «Πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε πλοίο» - Πώς μεταδίδεται

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Βάρδα Ηλείας: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε αποθήκη

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Θα μείνουμε στη συζήτηση ή θα περάσουμε στις πράξεις;

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκούνης για Χαρδαλιά: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι το μεγάλο μας στήριγμα!»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή της Αττικής

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

16:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους λίγο πριν τις εξετάσεις

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Διώξεις για κακούργημα και πλημμελήματα σε βάρος του ντελιβερά που πέταγε πέτρες σε περαστικούς

16:37LIFESTYLE

Τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας: Ποια κερδίζουν τρία αστέρια - Δείτε τα βραβεία FNL του 2026

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Σορτς: «Κατάλαβα ότι η φανέλα είναι βαριά όταν την πρωτοφόρεσα, πρέπει να παίξουμε με περηφάνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν πλήττει τα Εμιράτα με επιθέσεις drones και πυραύλων

15:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο μπάσκετ - Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Συγκλονίζει ο περιπτεράς που του έκαψαν το μαγαζί - «Δεν σώζεται το κατάστημα»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός - ΠΟΥ: «Πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε πλοίο» - Πώς μεταδίδεται

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

17:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Ρέππα υπέρ Καστανίδη: Ζητά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ