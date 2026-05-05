Γαστούνη: Συγκλονίζει ο περιπτεράς που του έκαψαν το μαγαζί - «Δεν σώζεται το κατάστημα»

Snapshot Ο Χρήστος Σαμψώνης, περιπτεράς στη Γαστούνη, είδε το νέο του κατάστημα να καταστρέφεται από εμπρησμό λίγες μέρες πριν το άνοιγμα.

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά μέσα στο μαγαζί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του.

Ο Σαμψώνης δεν μπορεί να ενοχοποιήσει κάποιον χωρίς στοιχεία, αλλά υποψιάζεται διαμάχη λόγω προηγούμενου περιστατικού ξυλοδαρμού.

Ο συνέταιρος και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου εξέφρασε αμφιβολίες για τη συνέχιση της επιχείρησης μετά την καταστροφή και επισήμανε την ανάγκη μέτρων από την πολιτεία.

Παρά τη μείωση της παραβατικότητας στη Γαστούνη λόγω αστυνομικών δυνάμεων, το περιστατικό θεωρείται επί προσωπικού και όχι τυχαίο. Snapshot powered by AI

Για τον εμπρησμό στο κατάστημά του στο κέντρο της Γαστούνης, μίλησε ο Χρήστος Σαμψώνης, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου που τον περασμένο Φεβρουάριο, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ρομά μαζί με το γιο του.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ, ο κ. Σαμψώνης που σε πέντε ημέρες θα ξεκινούσε τη λειτουργία του νέου του καταστήματος, ανέφερε: «Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το ΑΤ Πηνειού, ότι καίγεται το μαγαζί και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα».

«Δεν μπορώ να ενοχοποιήσω κάποιον χωρίς στοιχεία»

Απαντώντας αν έχει κάποιες ενδείξεις για τους δράστες είπε ότι «…δεν μπορώ να πω κάτι και να ενοχοποιήσω κάποιον χωρίς στοιχεία. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη».

Ο ίδιος τόνισε πως «το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω».

Ο συνέταιρος σε αυτή την επιχείρηση και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλος, από την πλευρά του τόνισε ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί ότι το μαγαζί πήρε φωτιά. Ήρθαμε εδώ και αντικρίσαμε όλη αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά - δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω όλο αυτό - η καταστροφή αυτή έβαλε και τους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι».

«Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρηση που είχε για να έρθει σ αυτό το σημείο και μαζί να κάνουμε μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο, αλλά τελικά…κάποιοι μας το στερήσανε. Από εκεί και πέρα…δεν ξέρω. Το δίκιο δεν θα το βρούμε πουθενά», σχολίασε στη συνέχεια.

Απαντώντας σχετικά με το ύψος των ζημιών σημείωσε ότι «... δεν έχουμε κάνει τον οικονομικό απολογισμό της ζημιάς αλλά όπως όλοι μπορούνε να δούνε, είναι πολλά».

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες ή αν συνδέεται το προηγούμενο περιστατικό του συνεργάτη του είπε «... δεν νομίζω, δεν είχαμε απειλές. Ούτε εγώ προσωπικά ούτε και ο Σαμψώνης. Το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα».

Περιγράφοντας το τι ακριβώς συνέβη ανέφερε ότι «...μπήκανε με τρόπο, σπάσανε την πόρτα, το παράθυρο και έβαλαν σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Να είναι κάτι άλλο; Δε νομίζω. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Και να είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Γιατί αν συνέχιζε με την ίδια ένταση η φωτιά θα καίγονταν όλο το τετράγωνο και θα είχαμε θύματα».

Για την στάση της πολιτείας δήλωσε ότι «...φυσικά και πρέπει να λάβει μέτρα η πολιτεία. Παντού πρέπει να απευθυνθούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικά αν είναι να φύγουμε από την Γαστούνη, να ερημώσει η πόλη και να πάμε κάπου αλλού. Επενδύσαμε τόσα χρήματα και στο τέλος τι θα γίνει; Πώς θα τα ξεχρεώσουμε; Αυτό που έγινε ήταν επί προσωπικού, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αν υπάρχει κάποια λύση να βρεθεί».

«Η παραβατικότητα στην Γαστούνη έχει μειωθεί πάρα πολύ από τότε που ήρθαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας. Αλλά δεν έχω άλλες πληροφορίες πάνω σ’ αυτό το θέμα. Ως πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου είχα πολλές κλήσεις από καταστηματάρχες για παραβάσεις. Τώρα όμως δεν υπάρχουν», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης