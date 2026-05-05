Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

Ο 25χρονος δράστης, γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτέθηκε με γροθιές στα θύματα μετά από ένα σπρώξιμο και λεκτική αντιπαράθεση.

Ο 17χρονος υπέστη σπασμένη άνω γνάθο, κάταγμα στο μάτι και αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ η 23χρονη αδελφή του είχε σπασμένη μύτη.

Οι δράστες συνελήφθησαν και παραδέχθηκαν τις πράξεις τους, με δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και υπόθαλψη.

Η οικογένεια των θυμάτων έχει καταθέσει στις αρχές και ζητά να μην διαδίδονται ανακρίβειες σχετικά με τα θύματα.

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε συναυλία στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών αδελφών και ενός 17χρονου παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Όπως αναφέρει καταγγελία στην ΕΛΑΣ, για ασήμαντη αφορμή, ένας 25χρονος, γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος δύο κοριτσιών, 20 και 23 ετών, αλλά και εναντίον του 17χρονου αδερφού τους, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Η μητέρα των θυμάτων μίλησε στο Star μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο γιος της και είπε ότι ο 17χρονος "έχει σπάσει όλη την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι. Πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη".

Η ίδια εξήγησε ότι τα τρία παιδιά έχουν δώσει καταθέσεις, όπως και η ίδια. "Έχουν έρθει αστυνομικοί, έχουν πάει και στον ιατροδικαστή", επισήμανε.

"Τα παιδιά μου αιμορραγούσαν και τα δύο. Η άλλη ήταν σε πανικό. Ο ένας λιποθύμησε. Ευτυχώς βρέθηκε ένα ζευγάρι και τον κρατάγανε", είπε ακόμη.

"Από ένα σπρώξιμο ξεκίνησαν όλα", είπε αναφερόμενη στο βίαιο περιστατικό και συνέχισε: "Εκείνη την ώρα τραγουδούσε η κυρία Ζευγαρά. Ένα απλό σπρώξιμο. Η κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη μου κόρη, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει. Της δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής, της σπάει τη μύτη. Φωνάζει ο μικρός. Του λένε "Πήγαινε φώναξε τη μαμά".

Την ώρα που φεύγει το παιδί τον κυνηγάει, του ρίχνει τη μπουνιά από πίσω και του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί με αυτισμό, έτσι; Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος και ο πιτσιρικάς είναι 1,63. Φορούσε και γυαλιά. Του έσπασε τα γυαλιά, του έσπασε τη γνάθο όλη τη δεξιά, θα μπουν λάμες, και στο μάτι του το δεξί από πάνω".

"Τώρα περιμένω στο χειρουργείο, τα δύο τα παιδιά είναι στο σπίτι. Είναι ο ψυχολόγος μαζί τους. Και οι δύο κλαίνε. Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο", προσθέτει.

"Η μάνα να μη βγαίνει και να λέει ανακρίβειες"

Για τους δράστες είπε: "Δεν θέλω να τους μάθω, απλά δεν θέλω να λένε πράγματα που δεν υφίστανται. Γιατί να βγαίνεις και λες πράγματα για το παιδί σου, τι έχει κάνει, έχεις αποτύχει σαν γονιός. Εύχομαι να είμαι η τελευταία μάνα που πήγε βόλτα με τα παιδιά της και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση".

"Αυτός εκεί πέρα που είναι, εύχομαι να κάτσει και να αναρωτηθεί τι έχει κάνει και αυτή η μάνα να μη βγαίνει και να λέει ανακρίβειες για παιδάκια", ανέφερε ακόμη.

Το χρονικό της επίθεσης

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου πραγματοποιούνταν τοπικό πανηγύρι στην κεντρική πλατεία. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις αδελφές έσπρωξε κατά λάθος τη σύντροφο του 25χρονου, η οποία αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και χτυπώντας την κοπέλα.

Ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε και φώναξε. Τότε ο 25χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 5/5 η εκπομπή του Mega "Κοινωνία Ώρα MEGA" στράφηκε προς τον 17χρονο και τις αδελφές του, χτυπώντας πρώτα τη μία και στη συνέχεια ρίχνοντας τουλάχιστον δύο γροθιές στο πρόσωπο του ανήλικου μαθητή. Το ζευγάρι έφυγε βιαστικά από το σημείο, βρίζοντας και απειλώντας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 25χρονο και τη σύντροφό του το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου και τους συνέλαβαν, ενώ και οι δύο παραδέχθηκαν προανακριτικά τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και υπόθαλψη, με τους δράστες να οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο 25χρονος φαίνεται να έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών.

