Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναντλ Τραμπ επανήλθε με νέα επίθεση κατά του Ποντίφικα. «Ο Πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο Salem News, δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μεταβαίνει στη Ρώμη με στόχο να «γεφυρώσει» το χάσμα με την Αγία Έδρα, μετά τις σφοδρές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα Λέων ΙΔ΄, οι οποίες έχουν αποξενώσει σημαντικό μέρος του καθολικού εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ.

Η οργή του προέδρου είχε πυροδοτηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες από τις επικρίσεις του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν και στον Λίβανο, που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ποντίφικα «αδύναμο στο έγκλημα» και «κακό στην εξωτερική πολιτική», σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλώ για το Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ δυνατά κατά του πολέμου», είχε απαντήσει τότε ο Πάπας, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή υπέρ της ειρήνης.

Σήμερα, μιλώντας στο Salem News Channel – ένα χριστιανικό και συντηρητικό δίκτυο – ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λέων ΙΔ΄ «θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν πιστεύω ότι είναι καλό».

Παρολίν: «Ο Πάπας συνεχίζει στον δρόμο του»

Ο καρδινάλιος και υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, Pietro Parolin, υπογράμμισε ότι «ο Πάπας συνεχίζει στον δρόμο του, δηλαδή να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παύλος, σε κάθε ευκαιρία».

«Αυτό μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, είναι άλλο ζήτημα. Κατανοούμε ότι δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή. Αυτή, όμως, είναι η απάντηση του Πάπα», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει νέα απάντηση από τον Ποντίφικα.

Σαλβίνι: «Ο Πάπας δεν συζητείται, ακούγεται»

Για τη νέα επίθεση του Τραμπ τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δηλώνοντας: «Ο Πάπας δεν συζητείται, ακούγεται», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Τόρε Ανουντσιάτα.