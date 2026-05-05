Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

Η κριτική έρχεται δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναντλ Τραμπ επανήλθε με νέα επίθεση κατά του Ποντίφικα. «Ο Πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο Salem News, δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μεταβαίνει στη Ρώμη με στόχο να «γεφυρώσει» το χάσμα με την Αγία Έδρα, μετά τις σφοδρές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα Λέων ΙΔ΄, οι οποίες έχουν αποξενώσει σημαντικό μέρος του καθολικού εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ.

Η οργή του προέδρου είχε πυροδοτηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες από τις επικρίσεις του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν και στον Λίβανο, που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ποντίφικα «αδύναμο στο έγκλημα» και «κακό στην εξωτερική πολιτική», σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλώ για το Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ δυνατά κατά του πολέμου», είχε απαντήσει τότε ο Πάπας, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή υπέρ της ειρήνης.

Σήμερα, μιλώντας στο Salem News Channel – ένα χριστιανικό και συντηρητικό δίκτυο – ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λέων ΙΔ΄ «θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν πιστεύω ότι είναι καλό».

Παρολίν: «Ο Πάπας συνεχίζει στον δρόμο του»

Ο καρδινάλιος και υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, Pietro Parolin, υπογράμμισε ότι «ο Πάπας συνεχίζει στον δρόμο του, δηλαδή να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παύλος, σε κάθε ευκαιρία».

«Αυτό μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, είναι άλλο ζήτημα. Κατανοούμε ότι δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή. Αυτή, όμως, είναι η απάντηση του Πάπα», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει νέα απάντηση από τον Ποντίφικα.

Σαλβίνι: «Ο Πάπας δεν συζητείται, ακούγεται»

Για τη νέα επίθεση του Τραμπ τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δηλώνοντας: «Ο Πάπας δεν συζητείται, ακούγεται», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Τόρε Ανουντσιάτα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πέταξε για… BCL Final Four 2026 – Πάνω από 1000 οπαδοί στο πλευρό της

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χρησιμοποιεί «καμικάζι δελφίνια» κατά των ΗΠΑ; «Είναι σαν καρχαρίες με λέιζερ, σωστά;»

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση – Ώρα να διαμορφώσει ενεργά το ρόλο της

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

19:01ΥΓΕΙΑ

Αυτό το απλό και φθηνό αμινοξύ μειώνει σημαντικά τη βλάβη του Αλτσχάιμερ

18:56ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για νέο κύμα σκόνης από την Τυνησία - Πότε φτάνει στη χώρα μας

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πέντε αριστοτελικές αρχές απέναντι στα άκρα και τις ακρότητες

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν γνωρίζει τι να μην κάνει - Δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς ανθρώπους να έχουν πυρηνικά

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα 28χρονου ντελιβερά: Με χτύπησε και έφυγε ατάραχος – Πονούσα επί 3 ημέρες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ