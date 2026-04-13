Τραμπ: «Δεν ζητώ συγγνώμη από τον Πάπα - Κάνει λάθος για τους μετανάστες και το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, κατόπιν αιτήματος δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Όχι, δεν θα το κάνω, επειδή ο Πάπας Λέων είπε λάθος πράγματα. Ήταν πολύ αντίθετος με αυτό που κάνω σχετικά με το Ιράν, και δεν μπορείς να έχεις ένα πυρηνικό Ιράν. Ο Πάπας Λέων δεν θα ήταν ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Θα υπήρχαν εκατοντάδες εκατομμύρια θάνατοι, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Οπότε δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι πολύ αδύναμος στο έγκλημα και σε άλλα ζητήματα», εξήγησε.

«Και ξέρετε, ο αδερφός του είναι μεγάλος υποστηρικτής του MAGA, και είναι καλός άνθρωπος, ο Λούης, και είπα ότι προτιμώ τον Λούη από τον Πάπα. Τώρα, στη χώρα μας πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη, και αυτό έχουμε τώρα. Έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας που είχαμε εδώ και πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι πολλοί εγκληματίες είχαν άδεια εισόδου στη χώρα μας, αλλά έχουμε βγάλει πολλούς από αυτούς έξω. Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά στην εγκληματικότητα. Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό δολοφονιών τα τελευταία 125 χρόνια, από το 1900. Πιστεύουμε ακράδαντα στον νόμο και την τάξη, και φαινόταν να έχει πρόβλημα με αυτό, οπότε δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να ζητήσει συγγνώμη. Κάνει λάθος. Το άλλο είναι ότι δεν του άρεσε αυτό που κάνουμε εναντίον του Ιράν, αλλά το Ιράν θέλει να γίνει πυρηνικό έθνος για να μπορεί να εξοντώσει τον κόσμο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», πρόσθεσε.