Πάπας Λέων σε Τραμπ: «Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου»

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου παρά την επίθεση που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο πάπας ήταν «ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο έγκλημα και απαίσιος για την εξωτερική πολιτική». «Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό», έγραψε.

Ο Πάπας Λέων δήλωσε στο Reuters ότι «δεν θέλει να μπει σε συζήτηση» με τον Τραμπ. «Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να καταχραστεί με τον τρόπο που κάνουν κάποιοι άνθρωποι», είπε.

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, προωθώντας τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για την αναζήτηση δίκαιων λύσεων στα προβλήματα», είπε.

