«Βολές» Τραμπ κατά πάπα Λέοντα: «Δεν είμαι θαυμαστής του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ότι είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

AP.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δηκτικό τόνο την Κυριακή (12/04) ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα, μία ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντας στον ποντίφικα πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει γενικά στους Δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Ακόμη, είπε για τον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στο Truth Social μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του πάπα, γράφοντας πως ο πάπας υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και πως συναντήθηκε με συμπαθούντες του δημοκρατικού πρώην προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.

«Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Σχεδόν ταυτόχρονα δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία παρουσιάζεται με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.

Ο πάπας Λέων, έκρινε προχθές ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας». «Φτάνει η ειδωλολατρία του “εγώ” και του χρήματος! Φτάνουν οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο Αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες κρατών, ο πάπας Λέων είπε ακόμη πως «είναι καιρός» να εγγυηθούν την «ειρήνη, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται επανεξοπλισμός ή αποφασίζονται φονικές ενέργειες».

Όπως και στο παρελθόν, φρόντισε να μην αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν πολιτικό, ούτε σε κάποια χώρα συγκεκριμένα. Αφότου αναδείχθηκε στο αξίωμα τον Μάιο του 2025, ο πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει λάβει σαφώς θέση εναντίον ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, διατηρώντας μολαταύτα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

