Πάπας σε παγκόσμιους ηγέτες: «Σταματήστε, ήρθε η ώρα για ειρήνη»

Το μήνυμα του ποντίφικα στους ηγέτες του κόσμου να θέσουν τέλος «στην τρέλα του πολέμου»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πάπας σε παγκόσμιους ηγέτες: «Σταματήστε, ήρθε η ώρα για ειρήνη»

Ο Πάπας Λέων XIV εμφανίζεται στο παράθυρο του γραφείου του με θέα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Ένα ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου έστειλε ο Πάπας Λέων, που κάλεσε σήμερα Μεγάλο Σάββατο τους ηγέτες του κόσμου να θέσουν τέλος «στην τρέλα του πολέμου».

Σε μια ειδική αγρυπνία προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας καταδίκασε τη χρήση θρησκευτικής γλώσσας για την αιτιολόγηση του πολέμου και είπε ότι «η ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας που μας περιβάλλει... γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη».

Στη συνέχεια με μήνυμα απευθείας στους ηγέτες είπε: «Σταματήστε! Ήρθε η ώρα για ειρήνη! Καθίστε στο τραπέζι του διαλόγου και της διαμεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται ο επανεξοπλισμός».

Ο Πάπας Λέων, ο οποίος είναι γνωστό ότι επιλέγει προσεκτικά τα λόγια στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο σήμερα χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να καταγγείλει τη σύγκρουση, αναφέροντας επιστολές από παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες που, όπως είπε, περιέγραφαν «φρίκη και απανθρωπιά».

Leo XIV

O Πάπας Λέων ΙΔ

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στην αντίθεση της Εκκλησίας στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, παραθέτοντας μια έκκληση του αείμνηστου Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ που είχε απευθύνει τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.
«Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος!. Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο!», είπε ο Πάπας Λέων.

Ο Πάπας, ο οποίος στις 30 Μαρτίου δήλωσε ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και έχουν «τα χέρια γεμάτα αίμα», καταδίκασε όσους χρησιμοποιούν χριστιανικούς όρους για να αιτιολογήσει την πολεμική σύγκρουση. «Η ισορροπία εντός της ανθρώπινης οικογένειας έχει αποσταθεροποιηθεί σοβαρά», είπε ο Λέων. Και συνέχισε: «Ακόμη και το ιερό Όνομα του Θεού, του Θεού της ζωής, σύρεται σε συζητήσεις περί θανάτου».

Το συγκεκριμένο σχόλιο του Πάπα θεωρήθηκε συντηρητικούς καθολικούς σχολιαστές ότι στρεφόταν κατά του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επικαλέστηκε τη χριστιανική γλώσσα για να δικαιολογήσει τις κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

