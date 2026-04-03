Ο πάπας Λέων σήκωσε τον Σταυρό τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών: «Θα λογοδοτήσετε ενώπιον του Θεού»

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, τα τελευταία εξήντα ένα χρόνια

Newsbomb

Pope Leo XIV carries a lightweight, 1.5-meter (5-foot) wooden cross during the Via Crucis, the torchlit Good Friday Stations of the Cross procession at the Colosseum in Rome, Friday, April 3, 2026, which symbolically retraces Jesus Christ's steps to his crucifixion on Calvary in Jerusalem. (AP Photo/Gregorio Borgia)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πάπας Λέων προεξήρχε της τελετής στην «Οδό του Σταυρού» της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών, στον χώρο του Κολοσσαίου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, 30.000 πιστοί ήταν παρόντες στο Κολοσσαίο για τη Via Crucis .

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' σήκωσε τον ξύλινο σταυρό, καθ΄όλες τις δεκατέσσερις στάσεις της τελετής. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, τα τελευταία εξήντα ένα χρόνια.

Ο πάπας Βενέδικτος και ο Ιωάννης Παύλος ο Β' είχαν σηκώσει τον Σταυρό, μόνον κατά την πρώτη και την τελευταία στάση της τελετής, ενώ ο Φραγκίσκος, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε την «Βία Κρουτσις» από το Βατικανό, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.

Στους στοχασμούς που διαβάστηκαν κατά την Οδό του Σταυρού έγινε διαίτερη αναφορά στις πληγές της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων, όπως και στην μορφή του Αγίου Φραγκίσκου, του αγίου της ειρήνης.

Κατά την πρώτη στάση, στον στοχασμό ΠΟΥ αναγνώστηκε και τον οποίο συνέγραψε ο καθολικός ιερέας Φραντσέσκο Πατόν, υπογραμμίστηκε χαρακτηριστικά:

Ο ίδιος ο Ποντίφικας, τις τελευταίες ημέρες, εξήγησε ότι ήθελε να το κάνει αυτό για να δώσει «ένα σημαντικό σημάδι για το τι αντιπροσωπεύει ο Πάπας, ένας πνευματικός ηγέτης στον κόσμο σήμερα, αυτή η φωνή που όλοι θέλουν να ακούσουν να λέει ότι ο Χριστός εξακολουθεί να υποφέρει».

«Κάποιοι νομίζουν ότι έλαβαν απεριόριστη εξουσία και θεωρούν ότι μπορούν να την χρησιμοποιούν και να την καταχρώνται, ανάλογα με την βούλησή τους. Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού, για το πώς ασκεί την εξουσία που έλαβε: την εξουσία να κρίνει, αλλά και την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο. Την εξουσία να στηρίζει την παιδεία του πολέμου ή της ειρήνης, να τροφοδοτεί την επιθυμία εκδίκησης ή επανασυμφιλίωσης. Την εξουσία να χρησιμοποιεί την οικονομία για να καταπιέζει τους λαούς, ή να τους ελευθερώνει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
