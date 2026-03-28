Επίσκεψη Πάπα Λέοντα στο Μονακό: Έκκληση σε δισεκατομμυριούχους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη

Έκκληση στους δισεκατομμυριούχους της Γαλλικής Ριβιέρας, να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη, κάνει ο Πάπας Λέων ΙΔ ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε την βασιλική οικογένεια του Μονακό.

Επίσκεψη Πάπα Λέοντα στο Μονακό: Έκκληση σε δισεκατομμυριούχους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη
Ο πάπας Λέων ΙΔ' επισκέφθηκε το Μονακό, τον τόπο δισεκατομμυριούχων με τις πολυτελείς θαλαμηγούς τους στη Γαλλική Ριβιέρα, και έκανε έκκληση προς τους κατοίκους του να μοιραστούν τον πλούτο τους και να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη.

«Στα μάτια του Θεού, τίποτα δεν λαμβάνεται μάταια!», είπε ο πάπας στη βασιλική οικογένεια του Μονακό και σε επιφανείς κατοίκους του πριγκιπάτου.

«Κάθε καλό που βρίσκεται στα χέρια μας...φέρει μια εγγενή ανάγκη να μην κρύβεται, αλλά να μοιράζεται, ώστε η ζωή του καθενός να μπορεί να βελτιώνεται», είπε ο πάπας.

Ο Λέων είναι ο πρώτος πάπας σε σχεδόν πέντε αιώνες που επισκέπτεται το πολυτελές πριγκιπάτο της Μεσογείου.

Έφθασε εκεί με ελικόπτερο από το Βατικανό, σε μια πτήση διάρκειας 90 λεπτών, και αρχικά συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο, τον μονάρχη του Μονακό και γιό της εκλιπούσης ηθοποιού του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι.

Το μήνυμα του Ποντίφικα

Ο πάπας επανέλαβε το μήνυμά του ότι οι πλούσιοι θα πρέπει να βοηθούν τους λιγότερο ευνοημένους δίνοντας στον Αλβέρτο ως δώρο ένα πολύχρωμο έργο τέχνης, δημιουργία του εργαστηρίου μωσαϊκού του Βατικανού.

Το έργο αυτό ήταν μια εικόνα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, του γιού ενός πλούσιου Ιταλού εμπόρου του 13ου αιώνα, ο οποίος απαρνήθηκε την οικογενειακή του περιουσία για να βοηθήσει τους φτωχούς.

Το δεύτερο μικρότερο κράτος στον κόσμο, μετά το Βατικανό, και μια από τις τελευταίες χώρες που έχουν ως επίσημη θρησκεία τους τον Καθολικισμό, το Μονακό έχει τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό εκατομμυριούχων στον κόσμο.

Στην ομιλία του στην επίσημη κατοικία του Αλβέρτου, ένα κάστρο του 12ου αιώνα με πολυτελή διαμερίσματα που βλέπει στη Μεσόγειο, ο πάπας έκανε έκκληση προς τους κατοίκους του Μονακό να "θέσουν την ευημερία τους στην υπηρεσία του νόμου και της δικαιοσύνης".

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, εξελέγη τον Μάιο για να διαδεχτεί τον εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκο και να ηγηθεί του 1,4 εκατομμυρίου Καθολικών. Η επίσκεψή του στο Μονακό είναι μόλις η δεύτερή του εκτός Ιταλίας, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας χρονιάς που αναμένεται να περιλαμβάνει πολλά ταξίδια.

Ο 70χρονος πάπας είναι σχετικώς νέος και σε καλή κατάσταση από πλευράς υγείας γι'αυτό το αξίωμα. Τον Απρίλιο θα πραγματοποιήσει μια φιλόδοξη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες και τον Ιούνιο μια επίσκεψη διάρκειας μιας εβδομάδας στην Ισπανία.

