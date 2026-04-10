Μακρόν: Τα χαμόγελα στη συνάντηση με τον Πάπα - Του έκανε δώρο μία φανέλα του μπάσκετ

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και το ενδιαφέρον του Πάπα για το μπάσκετ μίλησαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με τον Ποντίφικα στη συνάντησή τους στο Βατικανό.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και οι επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή κυριάρχησαν στις συνομιλίες του Μακρόν με τον Πάπα Λέοντα, καθώς και οι δύο τόνισαν την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης και τη συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία, σύμφωνα με πηγή της γαλλικής προεδρίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Μακρόν δήλωσε ότι ήταν «πολύ χαρούμενος» που συνάντησε τον Ποντίφικα. «Μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση: ενόψει των διχασμών στον κόσμο, η δράση για την ειρήνη είναι καθήκον και απαίτηση», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Σε δήλωσή του, το Βατικανό ανέφερε ότι ο Πάπας Λέων και οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Βατικανού συζήτησαν με τον Μακρόν «τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ειρηνική συνύπαρξη μπορεί να αποκατασταθεί μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων».

Υπήρξαν επίσης πιο χαλαρές στιγμές, καθώς βίντεο του Βατικανού δείχνουν τον Μακρόν να προσφέρει στον Πάπα μια αθλητική φανέλα υπογεγραμμένη από τα μέλη της γαλλικής εθνικής ομάδας μπάσκετ, καθώς γνωρίζει την αγάπη του για το άθλημα.

Ο Πάπας Λέων, που γεννήθηκε στο Σικάγο και είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, είναι λάτρης των σπορ, του αρέσει το μπέιζμπολ και το μπάσκετ, ενώ κολυμπά και παίζει τένις τακτικά στην εξοχική παπική κατοικία, το Castel Gandolfo.

