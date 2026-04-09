Μακρόν: Για να έχει διάρκεια η εκεχειρία πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την εκεχειρία ως τη «βέλτιστη δυνατή λύση», τονίζοντας ότι για να έχει ουσία και διάρκεια θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα γίνει πλήρως σεβαστή «σε όλα τα μέτωπα», επισημαίνοντας ότι η επέκτασή της και στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι αξιόπιστη.

Όπως ανέφερε, κάθε συνολική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και τη συνολική περιφερειακή του πολιτική.

Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειες που την παρεμποδίζουν πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο Μακρόν έχει διαχρονικά εκφραστεί κατά στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας στο παρελθόν «μη ρεαλιστικές» προτάσεις για κοινή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το άνοιγμα του Ορμούζ.