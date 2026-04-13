Ο Τραμπ με AI... μεταμορφώνεται σε Χριστό και κάνει θαύματα

Οι συντηρητικοί, χριστιανοί υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ κατήγγειλαν την ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την «βδελυρή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε την Κυριακή, Πάσχα για τους Ορθόδξους Χριστιανούς και μία εβδομάδα μετά το Πάσχα των Καθολικών, στο Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τον απεικόνιζε ως μορφή παρόμοια με τον Ιησού Χριστό: με θεϊκό φως να εκπέμπεται από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν ασθενή σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο αιωρείται ένας δαίμονας.

Ο πρόεδρος διέγραψε στη συνέχεια την ανάρτηση, όχι όμως πριν προκαλέσει την οργή ορισμένων από τους πιο πιστούς χριστιανούς υποστηρικτές του, πολλοί εκ των οποίων τον είχαν στηρίξει σε άλλες αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, αλλά αυτή τη φορά δεν έκρυψαν την έντονη αγανάκτησή τους.

Η παρουσιάστρια του Fox News και συντηρητική σχολιάστρια Ράιλι Γκέινς δήλωσε ότι «δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το δημοσίευε». «Ψάχνει αντίδραση; Πιστεύει πράγματι κάτι τέτοιο; Σε κάθε περίπτωση, δύο πράγματα ισχύουν: 1) λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό, 2) δεν εμπαίζεις τον Θεό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η Μέγκαν Μπάσαμ, αρθρογράφος στο συντηρητικό Daily Wire, χαρακτήρισε την ανάρτηση «ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ βλασφημία».

«Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος νόμιζε ότι ήταν αστείο ή αν βρισκόταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας ή ποια άλλη εξήγηση μπορεί να υπάρχει», έγραψε, ζητώντας από τον Τραμπ «να το κατεβάσει αμέσως και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και στη συνέχεια από τον Θεό».

Η Ιζαμπέλ Μπράουν, παρουσιάστρια στο ίδιο μέσο, δήλωσε ότι η εικόνα ήταν «αηδιαστική και απαράδεκτη».

«Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από τον Ιησού», έγραψε. «Αυτή η ανάρτηση είναι, ειλικρινά, αηδιαστική και απαράδεκτη, αλλά και μια βαθιά παρερμηνεία του αμερικανικού λαού που βιώνει μια πραγματική και όμορφη αναζωπύρωση της πίστης στον Χριστό».

Ο Στιβ Ντις, παρουσιαστής στο συντηρητικό BlazeTV, περιορίστηκε σε μία λέξη: «Όχι».

Η εικόνα που μοιράστηκε ο Τραμπ δεν ήταν πρωτότυπη. Είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από τον Νικ Άνταμς, συντηρητικό σχολιαστή γνωστό για παρόμοιο περιεχόμενο. Στην εκδοχή του Τραμπ, μια φιγούρα Αμερικανού στρατιώτη στο φόντο είχε μετατραπεί σε δαιμονική μορφή με κέρατα.

Η οργή δεν περιορίστηκε σε γνωστά πρόσωπα των ΜΜΕ. Ακόμη και χρήστες του Truth Social, όπου σπάνια διαφωνούν με τον Τραμπ, αντέδρασαν έντονα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ βρίσκεται σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τον πρώτο Πάπα αμερικανικής καταγωγής, ύστερα από έμμεση κριτική του τελευταίου περί «ψευδαίσθησης παντοδυναμίας» στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Ποντίφικα «αδύναμο» και λέγοντας ότι «δεν είναι θαυμαστής» του, ενώ υποστήριξε ότι «εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική αριστερά». Ο Πάπας δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλά κατά του πολέμου.

Η ανάρτηση του Τραμπ με την εικόνα AI έγινε όχι μόνο μετά από αυτή τη διαμάχη, αλλά και μία εβδομάδα μετά το Καθολικό Πάσχα και την επομένη του Ορθόδοξου Πάσχα.

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ, η Μάντι Άρθουρ, αποτύπωσε το κλίμα γράφοντας: «Θεέ μου, ίσως κάναμε λάθος και εκλέξαμε κατά λάθος τον Αντίχριστο. Βοήθησέ μας».

Πηγή: The Guardian

