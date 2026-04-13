Ο Πάπας απαντά στον Τραμπ με μήνυμα από τη Βίβλο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τοποθετήθηκε εκ νέου για τις απαξιωτικές αναφορές Τραμπ στο πρόσωπό του.

«Αυτά που λέω δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επίθεση εναντίον οποιουδήποτε», δήλωσε ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια πτήσης προς την Αλγερία. «Δεν είμαι πολιτικός. Καλώ όλους τους ανθρώπους να χτίσουν γέφυρες για την ειρήνη και τη συμφιλίωση και να αναζητήσουν τρόπους αποφυγής του πολέμου». Παράλληλα, τόνισε: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει τον Ποντίφικα λίγο πριν από την αναχώρησή του ότι ασκεί «τρομερή» εξωτερική πολιτική. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι ο Λέων ανέλαβε το αξίωμα επειδή κάποιοι ήλπιζαν πως ένας Πάπας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να τον διαχειριστεί καλύτερα. «Αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό». Πρόσθεσε ότι δεν θέλει έναν Πάπα που να θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα, ο Λέων είχε προειδοποιήσει για «φαντασιώσεις παντοδυναμίας που γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτες και επιθετικές γύρω μας».

Επανερχόμενος, απάντησε στην κριτική του Τραμπ επικαλούμενος τη Βίβλο: «Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι απολύτως σαφές: Μακάριοι οι ειρηνοποιοί. Δεν θα διστάσω να κηρύξω το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το να εξισώνεται το μήνυμά μου με όσα επιχειρεί να κάνει εδώ ο πρόεδρος σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κατανοητό το μήνυμα του Ευαγγελίου», δήλωσε.

Επίσκοπος Μπάρον καλεί τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη

Στη διαμάχη παρενέβη και ο Αμερικανός επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, ο οποίος θεωρείται κοντά στον Τραμπ, παίρνοντας το μέρος του Πάπα. Ο Μπάρον χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «εντελώς ακατάλληλες και ασέβαστες».

«Δεν συμβάλλουν με κανέναν τρόπο σε έναν εποικοδομητικό διάλογο», έγραψε, καλώντας τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα.