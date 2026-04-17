Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

Πριν από περίπου ένα χρόνο η εκλογή του Πάπα Λέοντα στον ποντιφικό θρόνο χαρακτηρίστηκε ως ιστορική, μιας και επρόκειτο για τον πρώτο Πάπα με καταγωγή από τη Βόρεια Αμερική.

Ουκ ολίγοι αναλυτές συνέδεσαν την εκλογή του με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Σήμερα, όμως, οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδό τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον ποντίφικα και εκείνος του απάντησε.

Η διαμάχη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ συνεχίζεται και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει την αντιπαράθεσή του σχετικά με μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και την κριτική του προς τον Πάπα.

President Trump claims the viral image that was posted on Truth was not a depiction of him as Jesus Christ but was him being depicted as a doctor.



Reporter: Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?



Trump: I did post it, and I thought it was me as a doctor… pic.twitter.com/4pfSRFPdrp — Collin Rugg (@CollinRugg) April 13, 2026

Trump Posts AI Photo With Jesus—Days After He Was Slammed For ‘Blasphemy’https://t.co/1KDCpX1NXo pic.twitter.com/QZTIiik115 — Forbes (@Forbes) April 15, 2026

Τι ελπίζει να πετύχει ο Τραμπ με αυτό; Και πόσο επικίνδυνη θα μπορούσε να γίνει η διαμάχη για τον ίδιο προσωπικά;

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε την εικόνα με μια αμφίβολη εξήγηση: «Ανάρτησα την εικόνα και νόμιζα ότι θα με έδειχνε ως γιατρό, ότι είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό - εμένα ως εργαζόμενο του Ερυθρού Σταυρού». Η ομοιότητα με τον Ιησού απλώς επινοήθηκε από τα λεγόμενα «fake news».

Tι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η διαμάχη

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου διαμάχη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η έλλειψη κατανόησης αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του Τραμπ θα μπορούσε να έχει συνέπειες. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το 55% των Καθολικών στις ΗΠΑ ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη φορά. Έτσι, αν τώρα αποξενώσει τους Καθολικούς από όλους, θα πρέπει να περιμένει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες στις ενδιάμεσες εκλογές...

Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Center και του Public Religion Research Institute, το 22% όλων των Αμερικανών ήταν Καθολικοί το 2024.

Ο Λέων είναι όπως προαναφέρθηκε ο πρώτος Αμερικανός που ανέβηκε στην έδρα του Αγίου Πέτρου, και αυτό έχει σημασία για την Αμερικανική Εκκλησία - ακόμη και για εκείνα τα συντηρητικά τμήματα που μπορεί να απέχουν από τον Πάπα σε θεολογικά ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά θυμούνται ότι ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας τους ηγείται του παγκόσμιου Καθολικισμού σήμερα.

Η βαθιά γνώση του ποντίφικα για την αμερικανική πολιτική και τον πολιτισμό τού επέτρεψε να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον κλήρο των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν δοκιμαστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της θητείας του Φραγκίσκου.

Τέλος, ο Λέων δεν είναι Φραγκίσκος, ειδικά από άποψη χαρακτήρα. Ενώ μοιράζεται πολλές από τις δογματικές του θέσεις, έχει μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση και μια λιγότερο δυναμική ρητορική.

Δύο σημαντικές πτυχές

Επιτιθέμενος στον Πάπα, ο Τραμπ πιθανότατα δεν έλαβε υπόψη αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, σε όλα αυτά υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι.

Πρώτον, ναι μεν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί ανοιχτά στον Πάπα, αλλά είναι επίσης αυτός που έδωσε στους Καθολικούς - και στους Χριστιανούς - την κατάργηση των ομοσπονδιακών αμβλώσεων, που διόρισε Καθολικούς δικαστές (Μπρετ Κάβεναου και Έιμι Κόνι Μπάρετ) στο Ανώτατο Δικαστήριο και που πρόσφερε εξαιρέσεις και οφέλη σε καθολικά σχολεία και ιδρύματα.

Δεύτερον, το Βατικανό δεν έχει κανένα συμφέρον να διακόψει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Διακυβεύονται ζητήματα που σχετίζονται με τις φορολογικές απαλλαγές. Διακυβεύονται ζητήματα όπως ο γάμος και το φύλο. Διακυβεύονται οι σχέσεις μεταξύ της Ρώμης και της εκκλησίας των ΗΠΑ, τις οποίες ο Λέων έχει αποκαταστήσει σε μια συνεργατική πορεία και την οποία δεν θέλει να διακινδυνεύσει να καταστρέψει. Στη Ρώμη δεν θέλουν να επιδεινώσουν τη σύγκρουση, αλλά μάλλον να επαναλάβουν τις θέσεις τους για τον πόλεμο...

Προηγούμενες αντιπαραθέσεις

Αυτή προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ διαφωνεί με έναν Πάπα. Ο Ιωάννης Παύλος Β' συγκρούστηκε με τον Μπιλ Κλίντον για την άμβλωση και με τον Τζορτζ Μπους για τα βλαστοκύτταρα. Ο Πάπας Φραγκίσκος διαφώνησε με τον Τραμπ για το ζήτημα του τείχους με το Μεξικό. Είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ επιδίδεται σε τόσο ασεβείς τόνους και χρησιμοποιεί εικόνες που, για έναν Καθολικό, αγγίζουν τα όρια της βλασφημίας.

