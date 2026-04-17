Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου διαμάχη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από περίπου ένα χρόνο η εκλογή του Πάπα Λέοντα στον ποντιφικό θρόνο χαρακτηρίστηκε ως ιστορική, μιας και επρόκειτο για τον πρώτο Πάπα με καταγωγή από τη Βόρεια Αμερική.

Ουκ ολίγοι αναλυτές συνέδεσαν την εκλογή του με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Σήμερα, όμως, οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδό τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον ποντίφικα και εκείνος του απάντησε.

Η διαμάχη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ συνεχίζεται και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει την αντιπαράθεσή του σχετικά με μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και την κριτική του προς τον Πάπα.

Τι ελπίζει να πετύχει ο Τραμπ με αυτό; Και πόσο επικίνδυνη θα μπορούσε να γίνει η διαμάχη για τον ίδιο προσωπικά;

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε την εικόνα με μια αμφίβολη εξήγηση: «Ανάρτησα την εικόνα και νόμιζα ότι θα με έδειχνε ως γιατρό, ότι είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό - εμένα ως εργαζόμενο του Ερυθρού Σταυρού». Η ομοιότητα με τον Ιησού απλώς επινοήθηκε από τα λεγόμενα «fake news».

Tι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η διαμάχη

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου διαμάχη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η έλλειψη κατανόησης αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του Τραμπ θα μπορούσε να έχει συνέπειες. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το 55% των Καθολικών στις ΗΠΑ ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη φορά. Έτσι, αν τώρα αποξενώσει τους Καθολικούς από όλους, θα πρέπει να περιμένει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες στις ενδιάμεσες εκλογές...

Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Center και του Public Religion Research Institute, το 22% όλων των Αμερικανών ήταν Καθολικοί το 2024.

Ο Λέων είναι όπως προαναφέρθηκε ο πρώτος Αμερικανός που ανέβηκε στην έδρα του Αγίου Πέτρου, και αυτό έχει σημασία για την Αμερικανική Εκκλησία - ακόμη και για εκείνα τα συντηρητικά τμήματα που μπορεί να απέχουν από τον Πάπα σε θεολογικά ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά θυμούνται ότι ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας τους ηγείται του παγκόσμιου Καθολικισμού σήμερα.

Η βαθιά γνώση του ποντίφικα για την αμερικανική πολιτική και τον πολιτισμό τού επέτρεψε να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον κλήρο των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν δοκιμαστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της θητείας του Φραγκίσκου.

Τέλος, ο Λέων δεν είναι Φραγκίσκος, ειδικά από άποψη χαρακτήρα. Ενώ μοιράζεται πολλές από τις δογματικές του θέσεις, έχει μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση και μια λιγότερο δυναμική ρητορική.

Δύο σημαντικές πτυχές

Επιτιθέμενος στον Πάπα, ο Τραμπ πιθανότατα δεν έλαβε υπόψη αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, σε όλα αυτά υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι.

Πρώτον, ναι μεν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί ανοιχτά στον Πάπα, αλλά είναι επίσης αυτός που έδωσε στους Καθολικούς - και στους Χριστιανούς - την κατάργηση των ομοσπονδιακών αμβλώσεων, που διόρισε Καθολικούς δικαστές (Μπρετ Κάβεναου και Έιμι Κόνι Μπάρετ) στο Ανώτατο Δικαστήριο και που πρόσφερε εξαιρέσεις και οφέλη σε καθολικά σχολεία και ιδρύματα.

Δεύτερον, το Βατικανό δεν έχει κανένα συμφέρον να διακόψει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Διακυβεύονται ζητήματα που σχετίζονται με τις φορολογικές απαλλαγές. Διακυβεύονται ζητήματα όπως ο γάμος και το φύλο. Διακυβεύονται οι σχέσεις μεταξύ της Ρώμης και της εκκλησίας των ΗΠΑ, τις οποίες ο Λέων έχει αποκαταστήσει σε μια συνεργατική πορεία και την οποία δεν θέλει να διακινδυνεύσει να καταστρέψει. Στη Ρώμη δεν θέλουν να επιδεινώσουν τη σύγκρουση, αλλά μάλλον να επαναλάβουν τις θέσεις τους για τον πόλεμο...

Προηγούμενες αντιπαραθέσεις

Αυτή προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ διαφωνεί με έναν Πάπα. Ο Ιωάννης Παύλος Β' συγκρούστηκε με τον Μπιλ Κλίντον για την άμβλωση και με τον Τζορτζ Μπους για τα βλαστοκύτταρα. Ο Πάπας Φραγκίσκος διαφώνησε με τον Τραμπ για το ζήτημα του τείχους με το Μεξικό. Είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ επιδίδεται σε τόσο ασεβείς τόνους και χρησιμοποιεί εικόνες που, για έναν Καθολικό, αγγίζουν τα όρια της βλασφημίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

06:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή πιστοποίησης ηλικίας της Κομισιόν για τα social media μπορεί να χακαριστεί σε δύο λεπτά - Τι υποστηρίζει ειδικός

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Τραμπ σε Χεζμπολάχ για τη 10ήμερη εκεχειρία - «Ελπίζω να ενεργήσει σωστά» - Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Βηρυτό

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Τι αλλάζει στις δηλώσεις - Διπλασιάζεται το πρόστιμο

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Τενεσί: Μωρό 7 μηνών πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Έρικα Σβαρτς; Η επιλογή του Τραμπ για νέα διευθύντρια του CDC

04:01ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με εμπλοκή ανηλίκου στο Κιλκίς - Άρπαξαν €18.000 παριστάνοντας τον λογιστή του γιου της

03:41ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομικό δέμα με 1,9 κιλά κάνναβης - Συνελήφθη ο 27χρονος παραλήπτης

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς βίωσαν οι αστροναύτες του Artemis II την «έντονη» επανείσοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ