Νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και... Πάπα: Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός

Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έξω από το Λευκό Οίκο με αναφορές στο Ιράν και στον... Πάπα.

«Είναι πολύ σημαντικό για τον Πάπα να καταλάβει ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 ανθρώπους που ήταν άοπλοι. Δεν επιτρέπεται να έχει πυρηνικά όπλα. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστεί την κατάσταση στο Ιράν. Το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Πάπας πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο», απάντησε αν θα συναντηθεί με τον Πάπα

Είπε επίσης ότι συζήτησε με την Μελόνι και Ινδούς "φίλους του".

«Τα πάμε πολύ καλά, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός. Αν το Ιράν θέλει να κάνουμε μια συμφωνία θα κάνουμε μια καλή συμφωνία. Σήμερα είναι σε θέση να κάνουν πράγματα που δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν προ δύο μηνών», πρόσθεσε.

Για την εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου τόνισε: Η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την παύση πυρός, η παύση πυρός της συμπεριλμβάνει και αυτό είναι σημαντικό

Κλείνοντας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Οι χρηματαγορές πάνε καλά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν , πιστεύω θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Προς στιγμήν όλα πηγαίνουν καλά, οτο Ιράν δεν μπορεί να κάνει καμια επιχειρησιακή κίνηση, δεν έχουν ναυτικό, και οι ηγέτες τους κάνουν ένα βήμα πίσω»

