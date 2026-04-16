Νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και... Πάπα: Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός

«Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο», απάντησε αν θα συναντηθεί με τον Πάπα

Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Ντόναλντ Τραμπ

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία για τη συνέχιση της παύσης πυρός και τόνισε τη σημασία να καταλάβει ο Πάπας τις ενέργειες του Ιράν.
  • Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα και αναφέρθηκε στο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ ως σημαντικό.
  • Επισήμανε ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την παύση πυρός στο πλαίσιο της εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου.
  • Ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται και εκτιμά ότι θα υπάρξει καλή συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα.
  • Τόνισε ότι οι χρηματαγορές πηγαίνουν καλά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και το Ιράν δεν έχει στρατιωτική δυνατότητα να κινηθεί επιχειρησιακά.
Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έξω από το Λευκό Οίκο με αναφορές στο Ιράν και στον... Πάπα.

«Είναι πολύ σημαντικό για τον Πάπα να καταλάβει ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 ανθρώπους που ήταν άοπλοι. Δεν επιτρέπεται να έχει πυρηνικά όπλα. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστεί την κατάσταση στο Ιράν. Το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Πάπας πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αρχικά.

Είπε επίσης ότι συζήτησε με την Μελόνι και Ινδούς "φίλους του".

«Τα πάμε πολύ καλά, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να συνεχισθεί η παύση πυρός. Αν το Ιράν θέλει να κάνουμε μια συμφωνία θα κάνουμε μια καλή συμφωνία. Σήμερα είναι σε θέση να κάνουν πράγματα που δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν προ δύο μηνών», πρόσθεσε.

Για την εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου τόνισε: Η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την παύση πυρός, η παύση πυρός της συμπεριλμβάνει και αυτό είναι σημαντικό

Κλείνοντας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Οι χρηματαγορές πάνε καλά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν , πιστεύω θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Προς στιγμήν όλα πηγαίνουν καλά, οτο Ιράν δεν μπορεί να κάνει καμια επιχειρησιακή κίνηση, δεν έχουν ναυτικό, και οι ηγέτες τους κάνουν ένα βήμα πίσω»

